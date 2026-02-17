Castelvetrano: addio a Gianni Di Benedetto

17/02/2026 08:49:00

La comunità di Castelvetrano è in lutto per la scomparsa di Gianni Di Benedetto, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città. Con i suoi 83 anni, Gianni ha lottato con coraggio e dignità contro la malattia, circondato dall'amore delle sue figlie e della sua famiglia. Nato Emilio, ma conosciuto da tutti come Gianni, era un vero leader, soprannominato "il Capitano" per la sua passione per il calcio.

La sua vita è stata un esempio di determinazione e successo, avendo costruito dal nulla una delle realtà imprenditoriali più solide della città. Insieme alla moglie Lilia, scomparsa venti anni fa, Gianni ha creato un punto vendita che è diventato un punto di riferimento per migliaia di persone, attirando clienti da tutta la Sicilia con i suoi prezzi competitivi e la sua attenzione per il cliente.

Ma Gianni era molto più di un imprenditore di successo: era un uomo di cuore, generoso e riservato, che si rendeva protagonista di gesti di grande solidarietà senza mai cercare il riconoscimento. I funerali si terranno domani, martedì 17 febbraio, alle ore 16.30 presso la chiesa di San Francesco di Paola.