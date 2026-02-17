Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
17/02/2026 16:13:00

Giuseppe Licata, il ricordo della famiglia a dieci anni dalla scomparsa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/giuseppe-licata-il-ricordo-della-famiglia-a-dieci-anni-dalla-scomparsa-450.jpg

Nel decimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Licata, la famiglia lo ricorda con un affetto che il tempo non ha scalfito.


«A dieci anni dalla tua assenza, il tuo esempio continua a guidarci e il tuo affetto a sostenerci ogni giorno. Con gratitudine, nostalgia e un amore che non si è mai spento. La tua famiglia.»
 


Se ne sono andati | 2026-02-16 17:04:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/marsala-addio-ad-antonina-chirco-250.jpg

Marsala, addio ad Antonina Chirco 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Antonina Chirco, di 77 anni, deceduta il 13 febbraio 2026 a Trieste.  La cerimonia funebre sarà celebrata giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 15:30 presso la Parrocchia S....

Se ne sono andati | 2026-02-17 08:49:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771315098-0-castelvetrano-addio-a-gianni-di-benedetto.jpg

Castelvetrano: addio a Gianni Di Benedetto

La comunità di Castelvetrano è in lutto per la scomparsa di Gianni Di Benedetto, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città. Con i suoi 83 anni, Gianni ha lottato con coraggio e dignità contro la...