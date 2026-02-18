Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
18/02/2026 13:00:00

Carri e maschere per le strade di Petrosino, al via l'edizione 2026 del Carnevale 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/carri-e-maschere-per-le-strade-di-petrosino-al-via-l-edizione-2026-del-carnevale-450.jpg

È iniziato in via eccezionale lunedì, il Carnevale di Petrosino 2026. Dopo il rinvio degli appuntamenti del weekend a causa del maltempo, la manifestazione ha finalmente preso il via, riportando in paese l’atmosfera di festa attesa da settimane.

 

Nonostante lo slittamento, la risposta è stata quella delle grandi occasioni. Le vie del centro si sono riempite di colori, musica e maschere per la prima sfilata dei carri allegorici, cuore dell’evento. Famiglie, giovani e visitatori hanno seguito il corteo tra applausi e fotografie, confermando quanto il Carnevale resti uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità petrosilena.

 

La decisione di recuperare le date saltate per il maltempo non ha frenato l’entusiasmo. Anzi, la partenza fuori calendario ha rappresentato una prova organizzativa superata senza intoppi, grazie al lavoro delle associazioni locali e dei gruppi impegnati nella realizzazione dei carri.

 

Il programma prosegue già oggi con un nuovo appuntamento dedicato alle sfilate. Il calendario si allungherà poi nel fine settimana: sabato 21 e domenica 22 febbraio saranno recuperati gli eventi rinviati, per un finale che si preannuncia ricco di spettacoli e momenti di aggregazione.

In un periodo in cui le condizioni meteo hanno messo in difficoltà diverse iniziative nel territorio della provincia di Trapani, Petrosino ha scelto di non fermarsi. Il Carnevale conferma così il suo ruolo centrale tra le manifestazioni più attese dell’anno, capace di coinvolgere residenti e turisti e di trasformare, anche in un lunedì d’inverno, le strade del paese in un palcoscenico a cielo aperto.

 

 

 

 

 









