Marsala, caos centrodestra. Adesso la lista di Fici vira verso Patti e il centrosinistra

18/02/2026 06:00:00

Sono stati mesi di riunioni per il centrodestra, che ha cercato di mandare avanti il candidato sindaco, Nicola Fici.

Avevano sposato la candidatura di un civico, che era ben supportata da un gruppo di consiglieri comunali. Poi sono arrivati i partiti a livello regionale e il tavolo ha perso qualche certezza; nel frattempo Fici non avanzava con passo certo ma titubante. Non c’era slancio e determinazione, non almeno nei fatti. L’ingresso di Enzo Sturiano e di Stefano Pellegrino poi ha fatto precipitare gli eventi: Fici, di fronte alla incapacità dei partiti di decidere in maniera secca e di fronte alla candidatura (solo) annunciata di Enzo Sturiano, ha deciso di ritirarsi.

Risultato? Il centrodestra è rimasto senza un candidato certo, fino ad oggi.

I movimenti, centrodestra senza bussola

Sturiano dice di essere candidato, chiama i consiglieri comunali esortandoli a stare fermi. Candidatura ancora non confermata e quindi in stand by. Insomma, quello che appariva una presa di posizione, quindi chiusura sulla candidatura di Sturiano, è di nuovo un passo indietro.

Tutto questo si incastra con la posizione di Stefano Pellegrino, che non ha mai rinnegato Massimo Grillo, anzi vorrebbe ritornare ad appoggiarlo. Schierare Sturiano come suo diretto candidato significherebbe, con Grillo in campo, e con i candidati Andreana Patti e Leonardo Curatolo, perdere la partita. Quindi assumersi una responsabilità enorme, che lo metterebbe in bilico dentro al partito e alla prossima tornata elettorale nazionale. Pellegrino ambisce a fare il deputato nazionale.

Nel frattempo il centrodestra è alla ricerca di altri candidati: da Renzo Carini a Valentina Piraino, fino a Giulia Adamo. Sono andati un po’ ovunque, si muovono senza una bussola. E incassano dei sonori no.

Cosa si muove a sinistra

Andreana Patti lavora alle liste, si susseguono incontri e si limano strategie. Si cerca di affinare la tecnica per la composizione delle liste civiche e di partito.

Intanto con lei ci sono incassatori di consensi, da Michele Gandolfo a Leo Orlando, Oreste Alagna. A breve dovrebbero consolidarsi altri passaggi.

Quella che era partita come una candidatura solo di centrosinistra, ora si è spostata al centro con pezzi di centrodestra. È una campagna elettorale ancora tutta da scrivere e nulla è scontato.

Indiscrezione

La lista Impegno Comune, a cui stava lavorando Nicola Fici, potrebbe essere diretta proprio verso Andreana Patti, senza Fici. Lì, in quel raggruppamento, ci finirebbero Flavio Coppola, Walter Alagna, Mario Rodriguez. Sono ancora

indiscrezioni, ma i tre consiglieri non appoggeranno la candidatura di Grillo né di Sturiano.



