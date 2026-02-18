Danni del maltempo e del Ciclone Harry a Marsala: il Comune invita a presentare le domande

18/02/2026 20:00:00

Il Comune di Marsala avvia la procedura per richiedere contributi per i danni causati dal ciclone Harry e dal forte vento che ha colpito la città. “Invito chi ha subito danni a certificare la situazione e presentare richiesta di contributo seguendo le indicazioni della Protezione Civile”, ha dichiarato il sindaco Massimo Grillo dopo un sopralluogo nel territorio comunale. Il primo cittadino ha sottolineato l’ampiezza dei danni, sia alle attività produttive che ai privati, e ha ribadito l’attenzione costante dell’Amministrazione nei confronti della Regione e del Governo.

Le domande per le attività economiche e balneari devono essere inviate tramite la piattaforma regionale, a partire dal 17 febbraio fino alle ore 12:00 del 27 febbraio 2026.

Per i privati cittadini, le richieste vanno presentate direttamente al Comune, secondo le indicazioni della Protezione Civile disponibili a questo link. Il modulo B1 dovrà essere inviato via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.marsala.tp.it entro il 16 marzo.

Il Comune invita tutti a rispettare le scadenze per consentire l’erogazione dei contributi in tempi rapidi e facilitare la ripresa delle attività colpite dal maltempo.

****

Ciclone Harry, Schifani: cabina di regia al lavoro per quantificare i danni in Sicilia

Il presidente della Regione Renato Schifani ha convocato questa mattina la cabina di regia per fare il punto sui danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia e coordinare gli interventi di ristoro per i territori colpiti. L’obiettivo è completare la rigorosa quantificazione dei danni in tutti i comuni interessati, così da poter presentare a Roma l’elenco degli interventi necessari prima dell’estate.

Durante la riunione è stato sottolineato il lavoro quotidiano dei nove tavoli provinciali attivi negli uffici del Genio civile, in pieno coordinamento con la Protezione Civile nazionale, per verificare i danni nei singoli territori.

Il monitoraggio prosegue in tutta l’Isola, con particolare attenzione alle coste e alle attività turistiche, per garantire ristori tempestivi e pianificare la ripartenza dei servizi e delle imprese danneggiate.



