19/02/2026 17:20:00

Marsala, quarto incontro della Scuola di formazione all'impegno sociale e politico

Domani, venerdì 20 febbraio, si terrà a Marsala il quarto incontro della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Mazara del Vallo, coordinata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e da Cercasi un fine APS.

Il quarto appuntamento avrà come tema: "Il Consiglio comunale: a cosa serve? come funziona?" Relatrice sarà Antonella Marascia (nella foto), già segretario e direttore generale della città metropolitana di Palermo.

L'appuntamento socio-culturale avrà luogo presso gli studi televisivi della LaTr3 (canale 83) di Marsala, dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Per gli iscritti gli incontri sono in presenza, chi lo desidera può seguirli in diretta televisiva - LaTr3 (canale 83) - o nella pagina facebook dell'emittente.




