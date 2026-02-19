Referendum giustizia, sabato a Trapani il primo incontro del Comitato Sì Riforma
Parte da Trapani il confronto pubblico sulla riforma della giustizia. Il Comitato Sì Riforma Trapani organizza il suo primo appuntamento ufficiale in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L’incontro si terrà sabato 21 febbraio, alle ore 11, nella Sala Convegni “Paolo Borsellino” della Fondazione Nova Civitas, in via Rocco Solina 3.
Il titolo scelto è chiaro: “Cambiare si può”.
Ad aprire i lavori sarà Michele Guitta, presidente del Comitato trapanese. Seguiranno gli interventi di Marco Siragusa, già presidente della Camera Penale di Trapani “Giuseppe Rubino”; di Fabrizio Di Paola, coordinatore distrettuale del Unione Camere Penali Italiane; e di Valerio Valenti, giudice del Consiglio di Stato.
A moderare sarà Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas.
L’iniziativa, promossa insieme a realtà associative e forensi del territorio, rappresenta il primo momento strutturato di approfondimento sui contenuti della riforma. Al centro del dibattito: separazione delle carriere tra giudici e pm, riorganizzazione del Csm e responsabilità disciplinare dei magistrati.
Temi tecnici, ma con ricadute concrete sull’organizzazione della giustizia e sui tempi dei processi, questioni che in provincia di Trapani – dove il carico giudiziario resta elevato – hanno un impatto diretto su cittadini e imprese.
Il Comitato punta a un’informazione basata sui contenuti, lontana dagli slogan. «Il cambiamento passa dalla conoscenza – spiegano gli organizzatori –. Solo un elettorato consapevole può scegliere con responsabilità». L’incontro è aperto al pubblico e segna l’avvio ufficiale della campagna referendaria in città.
Via libera Ue al nuovo "Pacchetto vino". Pellegrino: “Tutela per la Sicilia”
Il Parlamento europeo approva in via definitiva il nuovo “Pacchetto vino”. Con 625 voti favorevoli, 15 contrari e 11 astensioni, l’Aula di Strasburgo chiude l’iter legislativo avviato a fine 2024. Ora si attende il voto...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Valderice, depuratore fermo e fondi inutilizzati: l’opposizione attacca Stabile
Opposizione valdericina all’attacco della maggioranza che sostiene il sindaco della città, Francesco Stabile.A parlare sono Sabrina Cucciardi per il Partito Democratico di Valderice, Massimo Di Gregorio per il gruppo consiliare La...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste