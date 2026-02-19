Referendum giustizia, sabato a Trapani il primo incontro del Comitato Sì Riforma

19/02/2026 15:00:00

Parte da Trapani il confronto pubblico sulla riforma della giustizia. Il Comitato Sì Riforma Trapani organizza il suo primo appuntamento ufficiale in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L’incontro si terrà sabato 21 febbraio, alle ore 11, nella Sala Convegni “Paolo Borsellino” della Fondazione Nova Civitas, in via Rocco Solina 3.

Il titolo scelto è chiaro: “Cambiare si può”.

Ad aprire i lavori sarà Michele Guitta, presidente del Comitato trapanese. Seguiranno gli interventi di Marco Siragusa, già presidente della Camera Penale di Trapani “Giuseppe Rubino”; di Fabrizio Di Paola, coordinatore distrettuale del Unione Camere Penali Italiane; e di Valerio Valenti, giudice del Consiglio di Stato.

A moderare sarà Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas.

L’iniziativa, promossa insieme a realtà associative e forensi del territorio, rappresenta il primo momento strutturato di approfondimento sui contenuti della riforma. Al centro del dibattito: separazione delle carriere tra giudici e pm, riorganizzazione del Csm e responsabilità disciplinare dei magistrati.

Temi tecnici, ma con ricadute concrete sull’organizzazione della giustizia e sui tempi dei processi, questioni che in provincia di Trapani – dove il carico giudiziario resta elevato – hanno un impatto diretto su cittadini e imprese.

Il Comitato punta a un’informazione basata sui contenuti, lontana dagli slogan. «Il cambiamento passa dalla conoscenza – spiegano gli organizzatori –. Solo un elettorato consapevole può scegliere con responsabilità». L’incontro è aperto al pubblico e segna l’avvio ufficiale della campagna referendaria in città.



