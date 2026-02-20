Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia

» Caccia a Messina Denaro
20/02/2026 10:16:00

Accostata al boss Messina Denaro: prof di Castelvetrano denuncia pagina social 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/1771579295-0-accostata-al-boss-messina-denaro-prof-di-castelvetrano-denuncia-pagina-social.jpg

E’ accaduto ancora: sul web una foto di Giovanna Fabiana "Bia" Cusumano, insegnante liceale di italiano e latino a Castelvetrano, associata al defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro. La docente, che in passato ha avuto come alunna anche Lorenza Alagna, figlia del capomafia, ha sporto denuncia. 

 

La Cusumano – che è anche presidente di un'associazione culturale che organizza il festival letterario "PalmosaFest", gemellata con associazioni antimafia come "Rita Atria" e "Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato" – si è recata al commissariato di polizia di Castelvetrano per denunciare la pubblicazione su una pagina facebook denominata “Cuore e Anima” di una sua foto accanto a quella scattata a Messina Denaro dopo l’arresto con una freccia rossa rivolta verso il viso della docente sopra la scritta “suoi beni legali”. Dalla lettura di questa didascalia, afferma “Bia” Cusumano nella denuncia, “si evince che vengo indicata quale legale che curava i beni mobili e immobili del noto boss mafioso Messina Denaro Matteo”. 

 

L’insegnante spiega di esserne venuta a conoscenza lo scorso 9 febbraio grazie ad un messaggio wz ricevuto da un amico e che fino a stamattina la pagina fb risultava ancora aperta. In questi giorni, inoltre, ha ricevuto segnalazioni relative al post anche da varie parti d’Italia. Sotto la sua foto, ce n’è anche un’altra del boss mentre firma alcune carte dopo la cattura. Nella denuncia, la docente specifica che già in passato “era accaduto qualcosa di simile”. Nel giorno di Pasqua del 2023, infatti, una sua foto compariva sul motore di ricerca Google come “Giovanna Messina Denaro”, la sorella del defunto capomafia. Dopo la sua denuncia, l’immagine venne rimossa. “E’ una persecuzione diffamatoria” afferma l’insegnante.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo