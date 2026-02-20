Accostata al boss Messina Denaro: prof di Castelvetrano denuncia pagina social 

20/02/2026 10:16:00

E’ accaduto ancora: sul web una foto di Giovanna Fabiana "Bia" Cusumano, insegnante liceale di italiano e latino a Castelvetrano, associata al defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro. La docente, che in passato ha avuto come alunna anche Lorenza Alagna, figlia del capomafia, ha sporto denuncia.

La Cusumano – che è anche presidente di un'associazione culturale che organizza il festival letterario "PalmosaFest", gemellata con associazioni antimafia come "Rita Atria" e "Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato" – si è recata al commissariato di polizia di Castelvetrano per denunciare la pubblicazione su una pagina facebook denominata “Cuore e Anima” di una sua foto accanto a quella scattata a Messina Denaro dopo l’arresto con una freccia rossa rivolta verso il viso della docente sopra la scritta “suoi beni legali”. Dalla lettura di questa didascalia, afferma “Bia” Cusumano nella denuncia, “si evince che vengo indicata quale legale che curava i beni mobili e immobili del noto boss mafioso Messina Denaro Matteo”.

L’insegnante spiega di esserne venuta a conoscenza lo scorso 9 febbraio grazie ad un messaggio wz ricevuto da un amico e che fino a stamattina la pagina fb risultava ancora aperta. In questi giorni, inoltre, ha ricevuto segnalazioni relative al post anche da varie parti d’Italia. Sotto la sua foto, ce n’è anche un’altra del boss mentre firma alcune carte dopo la cattura. Nella denuncia, la docente specifica che già in passato “era accaduto qualcosa di simile”. Nel giorno di Pasqua del 2023, infatti, una sua foto compariva sul motore di ricerca Google come “Giovanna Messina Denaro”, la sorella del defunto capomafia. Dopo la sua denuncia, l’immagine venne rimossa. “E’ una persecuzione diffamatoria” afferma l’insegnante.



