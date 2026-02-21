Il Trapani torna a rivivere: è 2-0 alla Cavese

21/02/2026 17:31:00

Una vittoria tutta cuore. Il Trapani supera 2-0 la Cavese e ritorna a respirare dopo quattro sconfitte di fila. Un successo meritato per i granata che hanno vinto uno scontro diretto importante che consente alla squadra di uscire dalla zona playout, anche se il gruppone che lotta per evitare gli spareggi retrocessione, è foltissimo.

La tensione era evidente, tanto che le due squadre si sono quasi annullate per buona parte dell'incontro. La grande occasione il Trapani l'ha avuta alla mezzora del primo tempo, quando ha usufruito di un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo su Stauciuc.

Sul dischetto, dopo il controllo al monitor, si è presentato Matos, ma il portiere della Cavese è stato perfetto ed è riuscito a respingere la sua conclusione, tra la delusione dei granata.

Anche nel secondo tempo di occasioni vere e proprie ce ne sono state veramente poche. I due allenatori, allora, decidono di fare ricorso ai cambi per cercare di cambiare volto alle proprie squadre, ma la partita rimane bloccata.

A cambiare la storia della partita ci pensa Enrico Celeghgin al 75'. Il giocatore granata lascia partire un mancino terribile che gonfia la rete alle spalle del portiere della Cavese e porta in vantaggio il Trapani.

Il vantaggio carica i granata che poi non corrono più nessun rischio, anzi, a tre minuti dalla fine trovano pure il raddoppio con Winkelmann in contropiede.

E' il gol del 2-0 che chiude la partita e consegna al Trapani tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza, interrompendo la serie negativa di quattro sconfitte di fila.



