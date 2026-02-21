Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
21/02/2026 17:31:00

Il Trapani torna a rivivere: è 2-0 alla Cavese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/il-trapani-torna-a-rivivere-e-2-0-alla-cavese-450.jpg

Una vittoria tutta cuore. Il Trapani supera 2-0 la Cavese e ritorna a respirare dopo quattro sconfitte di fila. Un successo meritato per i granata che hanno vinto uno scontro diretto importante che consente alla squadra di uscire dalla zona playout, anche se il gruppone che lotta per evitare gli spareggi retrocessione, è foltissimo.

La tensione era evidente, tanto che le due squadre si sono quasi annullate per buona parte dell'incontro. La grande occasione il Trapani l'ha avuta alla mezzora del primo tempo, quando ha usufruito di un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo su Stauciuc.

Sul dischetto, dopo il controllo al monitor, si è presentato Matos, ma il portiere della Cavese è stato perfetto ed è riuscito a respingere la sua conclusione, tra la delusione dei granata.

Anche nel secondo tempo di occasioni vere e proprie ce ne sono state veramente poche. I due allenatori, allora, decidono di fare ricorso ai cambi per cercare di cambiare volto alle proprie squadre, ma la partita rimane bloccata.

A cambiare la storia della partita ci pensa Enrico Celeghgin al 75'. Il giocatore granata lascia partire un mancino terribile che gonfia la rete alle spalle del portiere della Cavese e porta in vantaggio il Trapani.

Il vantaggio carica i granata che poi non corrono più nessun rischio, anzi, a tre minuti dalla fine trovano pure il raddoppio con Winkelmann in contropiede.

E' il gol del 2-0 che chiude la partita e consegna al Trapani tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza, interrompendo la serie negativa di quattro sconfitte di fila.



Calcio | 2026-02-21 17:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/il-trapani-torna-a-rivivere-e-2-0-alla-cavese-250.jpg

Il Trapani torna a rivivere: è 2-0 alla Cavese

Una vittoria tutta cuore. Il Trapani supera 2-0 la Cavese e ritorna a respirare dopo quattro sconfitte di fila. Un successo meritato per i granata che hanno vinto uno scontro diretto importante che consente alla squadra di uscire dalla zona playout,...







Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo