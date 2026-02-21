Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
21/02/2026 17:06:00

Domani ad Alcamo tavola rotonda del Comitato per il No al referendum costituzionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/1771688614-0-domani-ad-alcamo-tavola-rotonda-del-comitato-per-il-no-al-referendum-costituzionale.jpg

 “Vota no per difendere giustizia, costituzione e democrazia”. E’ il tema della tavola rotonda che il Comitato per il “no” al referendum costituzionale terrà domani, domenica 22 febbraio, alle 17, all’auditorium Enrico Cassara’ della Cittadella dei giovani, in via Ugo Foscolo, ad Alcamo. 


La tavola rotonda, che sarà aperta dal sindaco di Alcamo Domenico Surdi e moderata dal referente del Comitato alcamese Alfonso Morrone, prevede gli interventi della segreteria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, dell’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci, del presidente regionale Alleanza Verdi e Sinistra Massimo Fundaro’, del magistrato Samuele Corso e della deputata all’Ars del Pd Valentina Chinnici.
 

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le ragioni per cui il Comitato respinge la legge Nordio e chiede di votare “no”, al referendum del prossimo 22 e 23 marzo, a una legge che non migliora la giustizia, non accelera i processi, non regolarizza i precari, non aumenta il personale e non tutela le cittadine e i cittadini. 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo