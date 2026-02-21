Domani ad Alcamo tavola rotonda del Comitato per il No al referendum costituzionale

21/02/2026 17:06:00

“Vota no per difendere giustizia, costituzione e democrazia”. E’ il tema della tavola rotonda che il Comitato per il “no” al referendum costituzionale terrà domani, domenica 22 febbraio, alle 17, all’auditorium Enrico Cassara’ della Cittadella dei giovani, in via Ugo Foscolo, ad Alcamo.



La tavola rotonda, che sarà aperta dal sindaco di Alcamo Domenico Surdi e moderata dal referente del Comitato alcamese Alfonso Morrone, prevede gli interventi della segreteria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, dell’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci, del presidente regionale Alleanza Verdi e Sinistra Massimo Fundaro’, del magistrato Samuele Corso e della deputata all’Ars del Pd Valentina Chinnici.



Nel corso dell’incontro saranno illustrate le ragioni per cui il Comitato respinge la legge Nordio e chiede di votare “no”, al referendum del prossimo 22 e 23 marzo, a una legge che non migliora la giustizia, non accelera i processi, non regolarizza i precari, non aumenta il personale e non tutela le cittadine e i cittadini.



