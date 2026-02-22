Sezioni
Economia
22/02/2026

"Pensionati attivi, una risorsa per il Paese". Lunedì il congresso Uil a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/pensionati-attivi-una-risorsa-per-il-paese-lunedi-il-congresso-uil-a-trapani-450.jpg

Lunedì prossimo 23 febbraio, dalle 9,30,  si svolgerà nella sala congressi del B&B Hotel Crystal di Trapani il secondo congresso Area Vasta UIL Pensionati Trapani. 

 

Sotto lo slogan "Pensionati attivi, una forza che serve al Paese", il sindacato chiama a raccolta i delegati e le delegate per discutere di come trasformare la longevità in un’opportunità collettiva. I lavori, coordinati dal segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino, entreranno nel vivo con la relazione di Eugenio Tumbarello, segretario Uil Pensionati Trapani, che si concentrerà in particolare sull’analisi delle criticità del territorio: dalle liste d'attesa nella sanità locale alla necessità di servizi sociali più snelli e vicini ai bisogni delle famiglie.
 

L’evento vedrà anche la partecipazione di Claudio Barone, segretario Uil Pensionati Sicilia, che focalizzerà il suo intervento sulle politiche regionali e sulla necessità di un welfare siciliano più inclusivo.
Le conclusioni saranno affidate a Domenico Proietti, segretario nazionale Uil Pensionati, il quale porterà al congresso gli aggiornamenti sui principali tavoli di confronto con il Governo, delineando le prossime battaglie del sindacato per la tutela delle pensioni dall'inflazione e per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare, pilastri fondamentali per un'effettiva qualità della vita degli anziani.
 









