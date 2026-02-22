Biglietti aerei, aumentano i rimborsi per i residenti siciliani: fino a 50 euro a tratta

Tragedia sui binari a Castelvetrano, muore giovane di 17 anni. Treni in tilt

15.00 - Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita oggi lungo la linea ferroviaria Trapani–Castelvetrano, tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara.Il giovane, cittadino tunisino residente a Campobello, sarebbe stato investito dal treno mentre...