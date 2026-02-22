Biglietti aerei, aumentano i rimborsi per i residenti siciliani: fino a 50 euro a tratta

Dal 1° marzo aumentano i rimborsi sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia. La Regione ha prorogato fino alla fine del 2026 il meccanismo di sostegno già attivo, ma con tetti più alti rispetto al passato.
Il provvedimento è contenuto in un decreto dell’assessorato regionale ai Trasporti guidato da Alessandro Aricò. Le risorse erano già state previste nella legge Finanziaria approvata a dicembre 2025; ora il decreto attuativo stabilisce nel dettaglio le nuove soglie.
Per i residenti che acquistano un volo da o verso la Sicilia, il rimborso resta pari al 25% del costo del biglietto, ma il tetto massimo passa da 37 a 50 euro a tratta. Un aumento che punta a compensare, almeno in parte, il caro-voli che continua a incidere sugli spostamenti da e per l’isola.
Ancora più significativo l’incremento per le categorie protette: lo sconto sale al 50% del prezzo del biglietto, con un rimborso massimo che passa da 75 a 100 euro. Una misura pensata per sostenere le famiglie e le persone in condizioni di maggiore fragilità.
Non cambia la procedura per ottenere il contributo. I residenti devono presentare richiesta attraverso la piattaforma digitale dedicata, attiva da circa tre anni. Chi ha già utilizzato il servizio in passato non dovrà effettuare una nuova registrazione.
La proroga e l’aumento dei rimborsi arrivano mentre il costo dei voli continua a pesare su lavoratori pendolari, studenti fuorisede e famiglie che si spostano per motivi non turistici. Un intervento che non risolve il problema strutturale delle tariffe, ma che prova a ridurne l’impatto sui siciliani.