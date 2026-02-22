Sezioni
22/02/2026 22:01:00

Biglietti aerei, aumentano i rimborsi per i residenti siciliani: fino a 50 euro a tratta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-02-2026/biglietti-aerei-aumentano-i-rimborsi-per-i-residenti-siciliani-fino-a-50-euro-a-tratta-450.jpg

Dal 1° marzo aumentano i rimborsi sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia. La Regione ha prorogato fino alla fine del 2026 il meccanismo di sostegno già attivo, ma con tetti più alti rispetto al passato.

Il provvedimento è contenuto in un decreto dell’assessorato regionale ai Trasporti guidato da Alessandro Aricò. Le risorse erano già state previste nella legge Finanziaria approvata a dicembre 2025; ora il decreto attuativo stabilisce nel dettaglio le nuove soglie.

 

Per i residenti che acquistano un volo da o verso la Sicilia, il rimborso resta pari al 25% del costo del biglietto, ma il tetto massimo passa da 37 a 50 euro a tratta. Un aumento che punta a compensare, almeno in parte, il caro-voli che continua a incidere sugli spostamenti da e per l’isola.

 

Ancora più significativo l’incremento per le categorie protette: lo sconto sale al 50% del prezzo del biglietto, con un rimborso massimo che passa da 75 a 100 euro. Una misura pensata per sostenere le famiglie e le persone in condizioni di maggiore fragilità.

 

Non cambia la procedura per ottenere il contributo. I residenti devono presentare richiesta attraverso la piattaforma digitale dedicata, attiva da circa tre anni. Chi ha già utilizzato il servizio in passato non dovrà effettuare una nuova registrazione.

 

La proroga e l’aumento dei rimborsi arrivano mentre il costo dei voli continua a pesare su lavoratori pendolari, studenti fuorisede e famiglie che si spostano per motivi non turistici. Un intervento che non risolve il problema strutturale delle tariffe, ma che prova a ridurne l’impatto sui siciliani.









