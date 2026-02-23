Volley A2: la Sigel Seap Marsala Volley vince e vola al quarto posto in classifica

23/02/2026 08:20:00

La legge del PalaSanCarlo non concede possibilità a nessuno. In una domenica carica di aspettative per i colori lilibetani, la Sigel Seap Marsala Volley conquista la sua terza vittoria casalinga consecutiva nella Pool Salvezza, superando con un netto 3-0 il Volley Modena (25/23, 25/15, 28/26). Tre punti d'oro che proiettano la squadra di Coach Lino Giangrossi al quarto posto in classifica, consolidando le ambizioni di permanenza in Serie A2 Tigotà. Non tragga in inganno il risultato finale, quella contro Modena è stata una sfida vissuta sul filo del rasoio, un match ricco di pathos che ha tenuto con il fiato sospeso i tantissimi appassionati che hanno assiepato ogni ordine di posti della tribuna.

Il primo set è stato un punto a punto risolto solo nelle battute finali (25/23), con Marsala capace di mantenere la freddezza necessaria per respingere l'assalto emiliano. Dopo un secondo parziale dominato dal Marsala Volley (25/15), in cui le emiliane non hanno opposto alcuna resistenza, il terzo set si è trasformato in un set thriller vietato ai deboli di cuore. Modena, giocando con la scioltezza di chi non ha nulla da perdere, ha trascinato le azzurre ai vantaggi. È qui che è emersa la proverbiale concentrazione di capitan Caserta e compagne, capaci di risalire la china anche quando il punteggio sembrava sorridere alle ospiti, chiudendo i conti sul 28-26 tra il boato assordante del palazzetto.

A brillare intensamente nella notte lilibetana è stata Luna Cicola, eletta meritatamente MVP dell’incontro. Il libero azzurro ha sfoderato una prestazione monumentale, confermandosi un’eccellenza assoluta per la categoria. La sua capacità di leggere il gioco, unita a una mole impressionante di ricezioni perfette e difese spettacolari, ha neutralizzato gran parte degli attacchi modenesi. Insieme a lei, una monumentale Jessica Kosonen, la schiacciatrice finlandese non ha lesinato sforzi, mettendo a terra palloni pesantissimi. Il vero "settimo uomo" in campo è stato, ancora una volta, il pubblico di Marsala. I tifosi hanno gioito, sofferto e sospinto le ragazze ad ogni singolo scambio. Ogni punto delle lilibetane è stato accompagnato da un grido di gioia collettivo, testimonianza di un legame viscerale che sta rendendo il cammino in questa Pool Salvezza un’esperienza indimenticabile per tutta la città.

Con questo successo, la Sigel Seap Marsala Volley sale in quarta posizione. La strada verso la salvezza matematica è ancora lunga, ma la determinazione mostrata domenica, unita alla solidità del fattore campo, autorizza a guardare ai prossimi impegni con rinnovata fiducia ed orgoglio.

Tabellino: Sigel Seap Marsala Volley / Volley Modena 3/0 (25/23, 25/15, 28/26)

Sigel Seap Marsala Volley: Pozzoni 13, Caserta 10, Kosonen 16, Ferraro, Tajè 6, Vighetto 14, Cicola (L), Varaldo 2, Grippo, Cecchini ne, Torok ne, Giulì (L2) ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Volley Modena: Kaplanska 10, Credi 2, Visentin 1, Lancellotti, Nonnati 14, Guzin 7, Righi (L), Dodi 3, Fusco 3, Gerosa 5, Sazzi ne, Barakova ne, Zironi (L2) ne. Allenatore: Bioagio Marone.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 3/6, Modena 5/3 - Muri: Marsala 9, Modena 3 – Ricezione: Marsala 49%, Modena 39% - Attacco: Marsala 39%, Modena 31%.

Di seguito le interviste post partita:



