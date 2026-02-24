C'è anche la trapanese Rosi Napoli tra le Lady Chef Siciliane al Festival di Sanremo

24/02/2026 00:00:00

La chef trapanese Rosi Napoli è pronta a partire per il Festival di Sanremo. Dal 6 febbraio sarà nelle cucine della città dei fiori insieme a una brigata tutta al femminile composta dalle Lady Chef provenienti da tutta Italia. Coordinatrice regionale, Rosi Napoli rappresenterà la Sicilia in uno degli eventi più seguiti dell’anno, dove accanto alla musica si muove un intenso lavoro dietro le quinte per accogliere artisti, giornalisti e addetti ai lavori.

Con lei partiranno Anna Maria La Rosa, coordinatrice provinciale di Agrigento, Andreea Loredana Andrei, Antonella Chiona, Dora Schifano, Concetta Marino, Marianna Capodici e Rosaria Di Maggio, tutte della sezione provinciale di Agrigento, oltre a Marisa Bentivegna della sezione di Palermo. In totale saranno circa sessanta le Lady Chef impegnate durante la settimana sanremese.

Non solo canzoni, dunque. Il Festival di Sanremo sarà anche un “festival del gusto”, con piatti che racconteranno le tradizioni regionali italiane. La Sicilia sarà ben rappresentata, pronta a portare a Sanremo i profumi e i sapori del territorio, dalla costa trapanese all’entroterra.

“Questa è la mia seconda esperienza nelle cucine di Sanremo – racconta Rosi Napoli –. Sono felice di rappresentare la mia regione e la città di Trapani, poter condividere questa meravigliosa esperienza con le altre colleghe e vivere la straordinaria atmosfera che si respira durante il Festival”.

Per Trapani si tratta di una vetrina importante. In un contesto nazionale e mediatico come quello del Festival, la presenza di una professionista del territorio diventa occasione per promuovere l’identità gastronomica locale, confermando ancora una volta come la cucina siciliana sia ambasciatrice di cultura, tradizione e talento.



