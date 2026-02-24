Il salemitano Renato Adamo trionfa con tre ori ai Campionati Italiani Paralimpici Indoor

24/02/2026 22:48:00

Grande spettacolo e risultati di prestigio ai Campionati Italiani Paralimpici Invernali Indoor, andati in scena venerdì 20 e sabato 21 febbraio ad Ancona sotto l’egida della FISPES. L’ormai tradizionale appuntamento marchigiano ha visto gli atleti paralimpici sfidarsi nelle gare indoor ospitate dal PalaCasali, mentre le prove di lancio si sono svolte, come da consuetudine, nel vicino Stadio Italo Conti.

Protagonista assoluta della manifestazione è stata la Polisportiva Dilettantistica Parco Sport, capace di conquistare un bottino complessivo di sette medaglie: tre d’oro, tre d’argento e una di bronzo, a conferma dell’elevato livello tecnico del gruppo.

Leader indiscusso della spedizione è stato ancora una volta il salemitano pluricampione italiano Renato Adamo (categoria T45), autentico dominatore del weekend tricolore.

L’atleta di Salemi ha aperto la rassegna venerdì imponendosi nei 60 metri con il tempo di 9”44. Nella stessa giornata ha poi concesso il bis nei 400 metri, laureandosi campione italiano con l’eccellente crono di 1’11”89.

Sabato, a completare un’impresa di altissimo profilo, Adamo ha dominato anche la gara dei 200 metri fermando il cronometro a 31”75, tempo che ha sfiorato il suo primato personale.

Tre ori in tre discipline diverse, distribuiti in due giornate di gara, rappresentano un risultato di assoluto rilievo nel panorama nazionale e testimoniano lo straordinario stato di forma e la continuità ad altissimi livelli dell’atleta siciliano.

Ottime prestazioni anche per gli altri portacolori della Parco Sport. Giuseppe Mannino (T46) ha fatto il suo esordio nei 400 metri chiudendo in 1’21”44 e conquistando una preziosa medaglia d’argento. Doppio impegno, invece, per Umberto Corona (F11), protagonista nelle prove di lancio: argento nel disco con la misura di 17,05 metri e bronzo nel peso grazie a un lancio di 9,37 metri.

Il bilancio finale conferma ancora una volta il valore tecnico e umano di un gruppo affiatato e competitivo, guidato con competenza e passione dal manager tecnico Luigi Bentivegna, che continua a portare con orgoglio i colori della Parco Sport ai vertici dell’atletica paralimpica nazionale.

Franco Ciro Lo Re



