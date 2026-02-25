Un anno ricco di appuntamenti per i winelovers. A.I.S. sempre in pole position!

25/02/2026 16:50:00

Se le stagioni degustative per gli amanti del vino, anni addietro, venivano inaugurate prevalentemente dagli eventi primaverili ("Cantine aperte" in primis), oggi vi è di fatto, grazie alle sigle del settore molto attive nel nostro territorio, un vero e' proprio continuum di diffusione e promozione di cultura enologica. L'associazione Italiana Sommelier (A.I.S.), l'ONAV, FISAR,etc.,oltre ad istituire ormai da anni veri e propri corsi di degustazione per Sommelier ed assaggiatori di vino, concentrandosi sulla formazione degli stessi, corredano la propria attività annuale con vari appuntamenti immancabili nell'agenda degli appassionati. A.I.S. lo scorso 28 settembre ha riscontrato numeri da record con OpenAIS, la grande festa del vino che ha festeggiato i 60 anni dell'associazione stessa, all'interno dell'agriturismo Vultaggio, a Misiliscemi. Il fitto calendario dell'associazione stessa è costellato anche di appuntamenti presso le aziende produttrici del nostro territorio.

"Incontri con i produttori", questo il nome della rassegna, attraverso la guida di chi si impegna quotidianamente in cantina, illustra ai winelovers le aziende e la loro mission. Piccole o grandi che siano, tutte le Cantine hanno una storia da raccontare, fatta di tradizione, passione e quel pizzico di follia che porta ,ad esempio, a dedicarsi ai vitigni autoctoni che adesso hanno una pregevole fetta di mercato ma la cui coltivazione e riscoperta, in passato, rappresentavano un vero e proprio salto nel buio. "Degustando in enoteca", appuntamento marsalese AIS, porta invece il dibattito all'interno della familiare enoteca Garibaldi. Oltre alle sigle citate si affiancano organizzatori di eventi ,veri e propri circuiti organizzativi del settore che contribuiscono alla diffusione e pubblicizzazione dei nostri prodotti, specie in località turistiche e nella bella stagione.

Ricordiamo il successo di pubblico della scorsa estate di 'Borgo diVino in tour' che, durante la tappa ericina, ha riempito Piazza Matrice di un pubblico,in buona parte, vacanziero. Il prossimo mese (dal 19 al 22 marzo), ad Alcamo, vino e cioccolato saranno insieme protagonisti con 'Cioko Wine fest'. La lista di eventi potrebbe essere ulteriormente ampliata, tuttavia l'invito a premiare e seguire chi svolge attività legate a questo settore con vera passione e conoscenza è d'obbligo. Ai sensi che ci accompagnano durante le tre fasi della degustazione (visiva, olfattiva e gustativa), uniamo anche il buon senso ed un sano spirito critico.

Giuseppe Giacalone



