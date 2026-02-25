Il progetto Living Mazara affida il Complesso San Carlo Borromeo ai giovani under 35

25/02/2026 17:50:00

Un avviso pubblico per affidare il Complesso San Carlo Borromeo ai giovani under 35. È il nuovo passo del progetto “Living Mazara” a Mazara del Vallo, finanziato da ANCI e dal Dipartimento per le Politiche giovanili.

L’obiettivo è attivare un percorso di co-progettazione per creare un sistema di servizi e attività sostenibili e innovative all’interno del complesso nel centro storico, con una gestione integrata capace di rispondere ai bisogni della comunità e valorizzare le nuove generazioni.

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore, in forma singola o associata, composti esclusivamente da giovani under 35. Le istanze dovranno essere inviate via PEC entro le ore 9 del 13 marzo 2026.

La co-progettazione rappresenta il secondo step dell’iter amministrativo. Nella fase iniziale si sono svolti incontri pubblici, living lab e World Café per raccogliere proposte e priorità. Tra le esigenze emerse: uno spazio aperto e polifunzionale integrato con il centro storico, un’infrastruttura sociale e culturale per favorire partecipazione e innovazione, un modello gestionale sostenibile con un sistema di entrate diversificato.

In caso di esito positivo, il Complesso San Carlo Borromeo sarà assegnato in comodato d’uso gratuito per 10 anni. Previsto anche un contributo comunale di start up fino a 25 mila euro, a titolo di rimborso per spese ammissibili entro il 20 aprile 2026, oltre all’obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto selezionato.

“È un momento centrale del progetto Living Mazara – ha dichiarato l’assessore alla Partecipazione e Politiche giovanili Gianfranco Casale –. È un atto amministrativo ma anche un atto di fiducia nelle nuove generazioni per ridare vita a un immobile pubblico e avviare una nuova economia sociale e di comunità”. Qui l'avviso pubblico.

****

Nuovo regolamento fognature: ok unanime del Consiglio

Un nuovo quadro di regole per scarichi e depurazione a Mazara del Vallo. È stato pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente il Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 12 febbraio.

Il provvedimento disciplina in modo organico gli interventi di scarico nelle pubbliche fognature. Un emendamento tecnico chiarisce che il nuovo testo non abroga il precedente regolamento sugli “Interventi di manomissione del suolo pubblico per allacci idrici e fognari”, ma va applicato insieme ad esso.

Il regolamento ha ottenuto l’unanimità sia in Commissione Lavori Pubblici che in aula consiliare.

“Dopo settimane di lavoro siamo riusciti a portare in Consiglio e a far approvare all’unanimità un regolamento che fornisce finalmente una disciplina omogenea sugli interventi di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature”, ha dichiarato il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Pietro Ferro.

Il testo è considerato un passaggio funzionale alla messa in esercizio del nuovo sistema fognario di Tonnarella/Trasmazaro, un’infrastruttura attesa in un’area della città che negli anni ha sofferto criticità legate alla rete e agli scarichi.

“È un regolamento necessario, importante e funzionale alla messa in funzione del nuovo sistema fognario – ha aggiunto Ferro –. In questo modo si risponde alle esigenze dei cittadini e si restituisce dignità al territorio anche sotto il profilo ambientale”.

Il presidente della Terza Commissione ha ringraziato i componenti, il sindaco Quinci, gli uffici del Terzo settore, il dirigente Sanseverino e l’assessore Vito Torrente.

Un atto amministrativo che punta a rafforzare il controllo sugli scarichi e ad accompagnare la nuova fase della rete fognaria mazarese, con l’obiettivo di ridurre disservizi e criticità ambientali.

****

Referendum 22 e 23 marzo, agevolazioni viaggio per chi torna a Mazara

Agevolazioni sui trasporti per chi rientra a votare e venti spazi assegnati per la propaganda elettorale. L’Ufficio Elettorale di Mazara del Vallo ha diffuso le indicazioni in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026.

Per gli elettori che si recheranno nel proprio Comune di iscrizione elettorale sono previste agevolazioni tariffarie sui viaggi ferroviari, marittimi, autostradali e aerei. Le riduzioni saranno applicate dagli enti o dalle società che gestiscono i servizi di trasporto, secondo quanto specificato nella nota prefettizia allegata all’avviso.

Sul fronte della propaganda elettorale, con deliberazione di Giunta n. 33/2026 sono stati individuati, delimitati e ripartiti 20 spazi sul territorio comunale, destinati all’affissione dei materiali per le consultazioni referendarie.

Sono quattro le richieste valide pervenute entro i termini di legge: Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia e il Comitato 15 per il NO.

L’assegnazione degli spazi avviene secondo la normativa vigente, in vista delle giornate di voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo. L’invito del Comune è a verificare per tempo la propria posizione elettorale e le modalità per usufruire delle agevolazioni di viaggio.



