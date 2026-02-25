Marsala: il consiglio comunale rinvia la discussione su regolamento cimiteriale e idrico

25/02/2026 20:00:00

Si è aperta con l’annuncio delle dimissioni del consigliere Nicola Fici la seduta del Consiglio comunale di Marsala del 23 febbraio. A comunicarlo all’Aula è stato il presidente Enzo Sturiano, che ha dato lettura della nota ufficiale.

Subito dopo sono intervenuti lo stesso Sturiano, insieme ai consiglieri Flavio Coppola e Pino Ferrantelli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti di Fici, auspicando un suo ritorno alla politica attiva.

Esaurita la fase delle comunicazioni, il Consiglio è passato all’ordine del giorno. Sono stati trattati i punti relativi alla modifica e integrazione del Regolamento cimiteriale, al nuovo Regolamento idrico, a un atto di indirizzo sulle rette per i minori stranieri non accompagnati e alla sistemazione dell’ex strada vicinale Chiano-Mulè in contrada Pispisia.

Temi rilevanti per la città, dal servizio idrico – al centro negli ultimi anni di un acceso dibattito tra costi e gestione – fino alla viabilità rurale, che interessa direttamente diverse aree periferiche del territorio marsalese.

Tutti gli atti, dopo la discussione e le relazioni in Aula, sono stati momentaneamente sospesi per consentire ulteriori approfondimenti nelle Commissioni consiliari competenti.

La seduta è stata quindi chiusa dal presidente Sturiano. Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi mercoledì 4 marzo, alle ore 17.



