Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
25/02/2026 06:00:00

Gasolio agricolo e accise non pagate, 169 a processo a Marsala: prima udienza il 20 aprile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/gasolio-agricolo-e-accise-non-pagate-169-a-processo-a-marsala-prima-udienza-il-20-aprile-450.jpg

Saranno processate davanti al giudice monocratico del Tribunale di Marsala, Giorgio Lo Verde, 169 persone coinvolte, poco più di due anni fa, in un’inchiesta della Procura e della Guardia di finanza su una presunta truffa ai danni dello Stato nel settore dei carburanti agricoli per mancato pagamento delle accise. La prima udienza è fissata per il 20 aprile, in aula A.

 

A disporre il giudizio immediato per i 169 imputati è stato il gip Giancarlo Caruso. Secondo l’ipotesi accusatoria, il gasolio agricolo – che per legge può essere acquistato a prezzi agevolati solo dagli agricoltori per l’utilizzo su trattori o mezzi agricoli – sarebbe stato invece impiegato per rifornire auto diesel, autocarri o persino imbarcazioni da diporto.

 

Le posizioni e le accuse

 

Imputati sono sia acquirenti (agricoltori) sia, secondo gli investigatori, i reali utilizzatori del carburante agevolato. Diversa la posizione dei quattro titolari della ditta di vendita carburanti “Raimondi Nicolò e figli”, con tre punti di distribuzione tra Marsala (contrade San Giuseppe Tafalia e Terrenove) e Mazara del Vallo, accusati di contrabbando di prodotti petroliferi: per loro si è in fase di udienza preliminare e per lunedì, davanti al Gup, si preannuncia “battaglia” tra accusa e difesa.

Nel novembre 2023, per il gruppo familiare titolare della ditta – tutti familiari del defunto Nicolò Raimondi, fondatore dell’azienda – il gip Riccardo Alcamo emise misure cautelari: divieto per un anno di esercizio dell’ufficio di amministratore unico e legale rappresentante di una società per Andrea Salvatore Roberto Anselmi, 62 anni, e divieto di dimora negli uffici, nelle strutture, nelle pertinenze e nelle sedi operative per lo stesso Anselmi, oltre che per Vito Roberto Montalto, 47 anni, Loredana Peralta, 53, e Nicola Massimo Montalto, 44.

Disposto anche il sequestro preventivo di denaro, disponibilità finanziarie, automezzi e immobili per un valore complessivo di oltre 250 mila euro. Sequestrati il complesso aziendale, le quote societarie, tre impianti di depositi commerciali di carburante e i mezzi di trasporto impiegati per la presunta frode, che secondo l’accusa avrebbe avuto proporzioni rilevanti.

Gli avvisi di garanzia furono 209. Tra i destinatari, a vario titolo, anche un ex preside, un gioielliere, la moglie di un avvocato salemitano, il contitolare di un’azienda vinicola, diversi professionisti, un funzionario dell’Agenzia delle Dogane e un ex militare della Guardia di finanza oggi in pensione, oltre a numerosi agricoltori titolari dei libretti UMA (Utenti motori agricoli).

Tra gli acquirenti, tredici hanno chiesto il rito abbreviato e una mezza dozzina la messa alla prova. Pochi hanno invece scelto di pagare la multa prevista dal decreto penale di condanna, evitando così il processo. Al dibattimento andranno tutti coloro che hanno presentato opposizione al decreto penale.

 

L’inchiesta

 

Le indagini, avviate nel 2022, si sono sviluppate attraverso appostamenti, intercettazioni telefoniche e controlli sulle fatture d’acquisto, partendo da attività di monitoraggio nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di carburanti.

A insospettire le Fiamme Gialle sarebbe stato un consistente “andirivieni” di auto e altri mezzi impegnati nel prelievo di gasolio destinato ad usi agevolati. Gli approfondimenti successivi avrebbero portato alla scoperta di quella che l’accusa definisce una “articolata frode”, architettata da quattro familiari del fondatore della ditta.

Nel sistema contestato figurerebbero la “parcellizzazione delle cessioni” di gasolio agevolato, l’emissione di fatture “ideologicamente false” per legittimare cartolarmente le cessioni e far quadrare le giacenze nei depositi, nonché l’indicazione in alcune fatture di accompagnamento di un “vettore-conducente” diverso dall’intestatario, non legato da vincoli di parentela o lavoro.

Secondo l’ipotesi accusatoria, la frode sarebbe stata attuata attraverso l’utilizzo “massivo e reiterato” delle credenziali di agricoltori ritenuti “compiacenti”, per consentire cessioni “in nero” di nafta a soggetti non aventi diritto all’agevolazione.

“È possibile affermare – si legge in uno dei passaggi principali dell’ordinanza – che la Raimondi Sas, per alimentare il consistente ‘mercato parallelo’ di prodotto agevolato, di fatto si sia comportata come un ordinario distributore al dettaglio di carburante, contravvenendo in modo fraudolento agli adempimenti ed oneri previsti per un deposito ‘all’ingrosso’ di prodotti agevolati”.

Ora la parola passa all’aula. Il 20 aprile si aprirà il dibattimento per 169 imputati, in uno dei processi più rilevanti degli ultimi anni nel settore dei carburanti agricoli nel territorio marsalese.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...