Su WhatsApp arriveranno i messaggi a invio programmato

25/02/2026 13:26:00

Come accade per la posta elettronica, presto WhatsApp potrebbe consentire l'invio di messaggi a orario programmato. A rivelarlo è un'analisi del sito di esperti WaBetaInfo, grazie a indizi scovati all'interno del codice di una versione sperimentale dell'app di messaggistica.



Secondo le informazioni, l'opzione è al momento in fase di ultimazione per iOs, ma dovrebbe approdare anche su Android.

Come ricorda la fonte, un messaggio programmato consente agli utenti di digitare un messaggio e scegliere una data e un'ora specifiche per l'invio automatico. "Programmare un messaggio può essere utile per un promemoria o un evento da non dimenticare", scrive WaBetaInfo, "una volta raggiunto l'orario selezionato, il messaggio verrà recapitato automaticamente senza ulteriori azioni". Dopo la programmazione, WhatsApp visualizzerà il testo, foto o video, in una sezione dedicata direttamente nella schermata informativa della chat. Qui si potrà visualizzare il numero di messaggi programmati e accedere alle opzioni per gestirli. "È importante notare che gli utenti manterranno il pieno controllo", continua il sito, "ad esempio eliminando la programmazione prima dell'invio effettivo". In tal caso, il destinatario non riceverà alcuna notifica di mancato recapito.



Chi usa iPhone e iPad può già programmare i messaggi utilizzando i Comandi Rapidi di iOs, tramite un'automazione che prepara un messaggio da inviare ad un orario specifico. Su Android esistono applicazioni di terze parti che promettono una simile soluzione ma con rischi "per la sicurezza e la privacy" avverte WaBetaInfo, che conclude, "la funzionalità è in fase di sviluppo e dovrebbe essere disponibile in un futuro aggiornamento. Verrà distribuita a tester selezionati, che potranno fornire feedback iniziali e report basati sulla loro esperienza".



