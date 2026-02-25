Sezioni
Istituzioni
25/02/2026 09:53:00

Addio alla carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/1772009721-0-addio-alla-carta-d-identita-cartacea-dal-3-agosto-2026-non-sara-piu-valida.jpg

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più valida, anche se riporta una data di scadenza successiva. Da quella data il vecchio documento non potrà essere utilizzato né in Italia né per l’espatrio.

 

La disposizione riguarda tutti i cittadini ancora in possesso della versione cartacea. L’unico documento valido sarà la Carta d’Identità Elettronica (CIE), conforme agli standard di sicurezza europei e riconosciuta sia per l’identificazione personale sia per viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea e negli Stati con accordi specifici.

La sostituzione può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza indicata sul documento cartaceo. Il passaggio alla CIE non è considerato un duplicato e non comporta il pagamento del doppio dei diritti di segreteria.

 

L’invito ai cittadini è quello di non aspettare gli ultimi mesi. Una pianificazione anticipata della richiesta consente di ridurre i tempi di attesa e di evitare disagi, soprattutto in vista delle partenze estive, quando le domande tendono ad aumentare in modo significativo.

 

Anche nei Comuni della provincia di Trapani, da Marsala a Mazara del Vallo, passando per Trapani, Castelvetrano, Erice e Petrosino, si raccomanda di verificare per tempo la validità del proprio documento e, in caso di carta cartacea, di prenotare con congruo anticipo l’appuntamento per il rilascio della CIE presso gli uffici comunali.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di rilascio è possibile consultare i canali istituzionali o rivolgersi direttamente agli sportelli del Comune. L’obiettivo è evitare concentrazioni di richieste a ridosso della scadenza e garantire un servizio ordinato ed efficiente per tutti.









