Un tavolo tecnico per le cure oncologiche a Pantelleria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/un-tavolo-tecnico-per-le-cure-oncologiche-a-pantelleria-450.jpg

L'Azienda sanitaria provinciale di Trapani parte attiva alla riunione istituzionale che ha visto l'istituzione di un tavolo tecnico  per verificare e pianificare la possibilità di dotare i pazienti oncologici dell’isola di Pantelleria delle relative cure direttamente nell’isola.
 

È il quanto emerso in un vertice, in video call, tra il commissario straordinario della Asp, Sabrina Pulvirenti, il dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute, Salvatore Iacolino, il direttore generale dell’INMP, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute, Cristiano Camponi,   e la professoressa Maria Rosaria Valerio, oncologa del Policlinico di Palermo.
Un progetto serio e credibile in favore della comunità pantesca che tramite il tavolo tecnico, elaborerà in tempi brevi, il progetto concreto per garantire le cure oncologiche nell’isola, verificando cosa serve, come farlo e quanti pazienti hanno bisogno della chemioterapia.
 



