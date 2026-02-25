Marsala, l’ITET Garibaldi lancia il progetto “Wind of the Future” sull’eolico offshore

25/02/2026 19:44:00

Il futuro dell’energia passa dalle aule di ITET G. Garibaldi. A Marsala prende il via “Wind of the Future”, progetto pilota promosso da Divento e rivolto alle classi quarte di Elettronica ed Elettrotecnica. Un’iniziativa che punta a formare competenze green e ad avvicinare i giovani alle professioni della transizione energetica.

Il percorso, partito in Sicilia, guarda già oltre: dall’anno scolastico 2026-2027 l’obiettivo è estendere il modello anche ai poli di Civitavecchia e della Sardegna, rafforzando un asse strategico tra scuola e industria nei territori coinvolti dallo sviluppo delle rinnovabili.

Orientamento e competenze per la transizione

Cuore del progetto è l’orientamento consapevole. Studenti e studentesse saranno accompagnati alla scoperta delle nuove figure professionali legate alla decarbonizzazione, con un focus specifico sull’eolico offshore, uno dei settori chiave per la produzione di energia pulita.

Le attività didattiche prevedono moduli tecnici e momenti di confronto con il mondo dell’impresa, per comprendere da vicino le tecnologie più avanzate e le competenze richieste dal mercato del lavoro. Un tema che in Sicilia assume un valore strategico, anche alla luce dei progetti di sviluppo delle rinnovabili nel Mediterraneo.

La sinergia con il territorio

Il progetto nasce dalla collaborazione con il network ELIS e dal coordinamento dei tutor FSL dell’istituto marsalese, i professori Fabio Parrinello, Francesco Parrinello e GiovanVito Laudicina.

Per l’ITET Garibaldi si tratta di un ulteriore passo in un percorso che negli ultimi anni ha rafforzato il legame con il tessuto produttivo locale e nazionale. Per Divento, invece, l’iniziativa rappresenta anche un investimento sul capitale umano del territorio, con l’obiettivo di costruire un bacino di giovani tecnici specializzati.

In una provincia come quella di Trapani, dove il tema dell’energia – tra eolico, fotovoltaico e infrastrutture – è sempre più centrale nel dibattito pubblico, la formazione diventa un tassello decisivo. E questa volta la sfida della transizione energetica parte direttamente dai banchi di scuola di Marsala.

****

L’Istituto “De Gasperi-De Vita” intitola la palestra a Vincenzo Salvatore Licari

L’Istituto “De Gasperi-De Vita” annuncia la cerimonia ufficiale di intitolazione della palestra del plesso di Terrenove - Bambina di Marsala, a Vincenzo Salvatore Licari,

giovane promessa della pallacanestro marsalese, scomparso prematuramente. L’iniziativa nasce dal desiderio di custodire e tramandare la memoria di un giovane che ha

rappresentato un esempio di passione per lo sport, entusiasmo, correttezza e senso di appartenenza al territorio, offrendo agli studenti un modello positivo, simbolo di dedizione e impegno. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione della Nuova Pallacanestro Marsala e dall’esibizione dell’Orchestra della scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto e dalla presenza di autorità del territorio.



