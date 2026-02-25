Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
25/02/2026 08:48:00

Mazara: è morto Francesco Di Pane, artista e volontario instancabile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/mazara-e-morto-francesco-di-pane-artista-e-volontario-instancabile-450.jpg

Un profondo senso di tristezza avvolge Mazara del Vallo per la scomparsa di Francesco Di Pane, 51 anni, per tutti semplicemente “Ciccio”. Attore, animatore e volto noto del volontariato locale, si è spento oggi al termine di una lunga malattia. Dopo un primo ricovero nella struttura sanitaria cittadina, era stato trasferito a Palermo, dove le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

 

Francesco non era soltanto un interprete appassionato, ma una presenza viva e generosa nella quotidianità della comunità. Il palcoscenico era il suo habitat naturale, ma il suo impegno andava ben oltre lo spettacolo: per anni si è dedicato con dedizione ai più fragili, regalando sorrisi ai bambini, affiancando persone con disabilità e portando conforto agli anziani.

 

Il suo entusiasmo era contagioso, la sua disponibilità senza riserve. In ogni iniziativa culturale o solidale, Ciccio c’era, pronto a dare una mano e a mettersi in gioco. Amici e conoscenti lo ricordano come una persona capace di creare legami autentici, sempre pronta ad ascoltare e a sostenere chi ne aveva bisogno.

La città perde un uomo dal cuore grande, ma conserva l’eredità del suo esempio: l’idea che talento e generosità possano camminare insieme, lasciando tracce profonde nella vita degli altri.

 

L’ultimo saluto sarà celebrato domani, 25 febbraio, alle ore 15.30, nella chiesa di San Lorenzo, dove la comunità si riunirà per stringersi attorno alla famiglia e rendere omaggio a un concittadino che ha saputo farsi voler bene da tutti.

 


Se ne sono andati | 2026-02-24 10:18:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/addio-a-luigi-cialona-storico-barista-di-marsala-250.png

Addio a Luigi Cialona, storico barista di Marsala

Marsala dice addio a Luigi Cialona, storico barista della città, conosciuto e stimato da tantissimi marsalesi che, negli anni, hanno avuto modo di incontrarlo dietro il bancone, sempre con il sorriso e una parola gentile per tutti. Luigi...