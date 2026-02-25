Mazara: è morto Francesco Di Pane, artista e volontario instancabile

25/02/2026 08:48:00

Un profondo senso di tristezza avvolge Mazara del Vallo per la scomparsa di Francesco Di Pane, 51 anni, per tutti semplicemente “Ciccio”. Attore, animatore e volto noto del volontariato locale, si è spento oggi al termine di una lunga malattia. Dopo un primo ricovero nella struttura sanitaria cittadina, era stato trasferito a Palermo, dove le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Francesco non era soltanto un interprete appassionato, ma una presenza viva e generosa nella quotidianità della comunità. Il palcoscenico era il suo habitat naturale, ma il suo impegno andava ben oltre lo spettacolo: per anni si è dedicato con dedizione ai più fragili, regalando sorrisi ai bambini, affiancando persone con disabilità e portando conforto agli anziani.

Il suo entusiasmo era contagioso, la sua disponibilità senza riserve. In ogni iniziativa culturale o solidale, Ciccio c’era, pronto a dare una mano e a mettersi in gioco. Amici e conoscenti lo ricordano come una persona capace di creare legami autentici, sempre pronta ad ascoltare e a sostenere chi ne aveva bisogno.

La città perde un uomo dal cuore grande, ma conserva l’eredità del suo esempio: l’idea che talento e generosità possano camminare insieme, lasciando tracce profonde nella vita degli altri.

L’ultimo saluto sarà celebrato domani, 25 febbraio, alle ore 15.30, nella chiesa di San Lorenzo, dove la comunità si riunirà per stringersi attorno alla famiglia e rendere omaggio a un concittadino che ha saputo farsi voler bene da tutti.