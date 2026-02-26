Alcamo: approvata la prima variazione di Bilancio 2026: 2,6 milioni per opere e servizi

26/02/2026 02:00:00

Il Consiglio Comunale di Alcamo, presieduto da Saverio Messana, ha approvato ieri, 23 febbraio, la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028. La manovra ha ottenuto 14 voti favorevoli e punta a incrementare gli investimenti per la città. Il sindaco Domenico Surdi ha commentato: “Con questa variazione potenziamo gli investimenti previsti, confermando lo stato di salute dei conti del Comune. Possiamo così stanziare risorse aggiuntive per realizzare i progetti in corso e rendere Alcamo più bella, sicura e attrattiva”.

L’assessore alla programmazione economico-finanziaria Baldo Mancuso ha precisato che la variazione supera i 2,6 milioni di euro, con lo sblocco di un avanzo di amministrazione di oltre 1,7 milioni. Tra le principali destinazioni dei fondi:

120 mila euro per indagini geologiche e geognostiche sul bastione di Piazza Bagolino e monitoraggio dei ponti;

80 mila euro per la progettazione esecutiva della mitigazione del rischio idraulico nell’area del Santuario Maria SS. dei Miracoli;

341 mila euro per l’acquisto di nuovi automezzi;

405 mila euro destinati a servizi sociali, tra cui rette di ricovero per minori, anziani, disabili, donne vittime di violenza, oltre a centri estivi e progetti distrettuali come “Dopo di noi” e il “Fondo di Povertà”;

45 mila euro per nuove cabine elettorali;

50 mila euro per il bonus bici, a sostegno della mobilità sostenibile.

Inoltre, è stata ratificata la delibera di giunta per l’applicazione di un avanzo vincolato di circa 86.000 euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica del potenziamento dell’area artigianale di contrada SASI, che ha permesso al Comune di partecipare a un bando regionale.

Mancuso ha concluso ringraziando gli uffici della Ragioneria “per la rapidità e la precisione del lavoro” e il Consiglio Comunale “per aver condiviso, seppur a maggioranza, la bontà della manovra, a beneficio di tutta la cittadinanza”.



