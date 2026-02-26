Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
26/02/2026 10:17:00

 Bimbo cade dallo scivolo, il Comune di Marsala paga: 2.200 euro di risarcimento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/1772097613-0-bimbo-cade-dallo-scivolo-il-comune-di-marsala-paga-2-200-euro-di-risarcimento.jpg

Il parco giochi inaugurato nel 2021 e già abbandonato,  la caduta dallo scivolo, il ricorso dei genitori e ora la chiusura della vicenda in tribunale.


Il Comune di Marsala dovrà risarcire il danno riportato da un bambino rimasto ferito nell’area giochi di via Lungomare Boeo.

 

La Giunta guidata dal sindaco Massimo Grillo ha approvato la proposta conciliativa del Giudice di Pace, mettendo fine al contenzioso con un esborso complessivo di oltre tremila euro tra danno e spese.

 

La causa: richiesta iniziale da quasi 5 mila euro

 

 

La vicenda nasce da un atto di citazione del 21 ottobre 2022.
 

I genitori del minore avevano chiesto al Comune il risarcimento dei danni fisici subiti dal figlio, quantificati in 4.786,17 euro, dopo una caduta dallo scivolo nel parco giochi del Lungomare Boeo 

 

Il procedimento è andato avanti davanti al Giudice di Pace di Marsala, fino alla proposta conciliativa formulata il 20 novembre 2025.

 

 

La proposta del giudice e il “via libera” della Giunta

 

 

Il Giudice di Pace, valutate le difese, ha proposto una chiusura transattiva della causa:

  • 2.200 euro per il danno patito dal minore (comprensivi anche delle spese di CTU)
  • 765 euro per spese di giudizio

  • oltre CPA e IVA come per legge 

     

In totale, il Comune verserà una somma superiore ai 3.000 euro.

 

Il dirigente del settore Servizi Pubblici Locali ha espresso parere favorevole, ritenendo la proposta economicamente conveniente rispetto alla richiesta iniziale 

 

La Giunta comunale, con deliberazione n. 62 del 24 febbraio 2026, ha approvato all’unanimità l’accordo e dichiarato l’atto immediatamente eseguibile 

 

 

Perché il Comune ha scelto la transazione

 

 

Nel provvedimento si sottolinea che l’accordo consente di chiudere il giudizio pagando circa il 50% della somma originariamente richiesta 

 

Una scelta definita conveniente per l’ente, che evita ulteriori costi legali e tempi più lunghi in tribunale. L’accordo, formalizzato in udienza, ha valore di titolo esecutivo.

 

 

Il parco del Lungomare Boeo

 

 

L’area giochi del Lungomare Boeo era stata inaugurata nel 2021, nell’ambito di un intervento di riqualificazione delle strutture esistenti. È uno dei punti di ritrovo più frequentati dalle famiglie marsalesi, soprattutto nei mesi estivi.

La vicenda giudiziaria si chiude così con una transazione, ma riporta al centro un tema sempre delicato: la manutenzione e la sicurezza delle aree giochi pubbliche.

Perché un parco è uno spazio di svago, certo. Ma prima ancora deve essere un luogo sicuro.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...