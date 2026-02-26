Pantelleria, l’ufficio postale di via De Amicis entra nel progetto Polis

26/02/2026 12:18:00

A Pantelleria partono i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di via De Amicis. L’intervento rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane e punta a potenziare i servizi e migliorare l’accoglienza per cittadini e pensionati dell’isola.

Poste Italiane ha comunicato che da domani la sede sarà interessata dagli interventi di trasformazione. Per garantire la continuità dei servizi, verrà attivato un ufficio postale mobile in via Giuseppe Verdi. La struttura sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio di Pantelleria è inserito nel progetto “Polis”, il piano nazionale che coinvolge i Comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di rendere più semplice l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e ridurre il divario digitale, tema particolarmente sentito nei territori insulari e periferici.

Con i lavori, gli spazi saranno riorganizzati in vista dell’attivazione di nuovi servizi attraverso canali fisici e digitali. Già oggi nella sede sono disponibili servizi Inps per i pensionati, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, oltre ai certificati anagrafici tramite circuito Anpr.

In futuro, sempre a Pantelleria, sarà possibile richiedere anche il rinnovo del passaporto, presentare autodichiarazioni di smarrimento e avviare la pratica per la riemissione del codice fiscale, ampliando così l’offerta di servizi pubblici direttamente sull’isola.

La conclusione degli interventi è prevista entro la fine di marzo. Al termine dei lavori, l’ufficio postale di via De Amicis riaprirà con i consueti orari, in una veste rinnovata e con servizi ampliati per la comunità pantesca.



