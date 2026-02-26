Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Servizi
26/02/2026 12:18:00

Pantelleria, l’ufficio postale di via De Amicis entra nel progetto Polis

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/pantelleria-l-ufficio-postale-di-via-de-amicis-entra-nel-progetto-polis-450.jpg

A Pantelleria partono i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di via De Amicis. L’intervento rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane e punta a potenziare i servizi e migliorare l’accoglienza per cittadini e pensionati dell’isola.

 

Poste Italiane ha comunicato che da domani la sede sarà interessata dagli interventi di trasformazione. Per garantire la continuità dei servizi, verrà attivato un ufficio postale mobile in via Giuseppe Verdi. La struttura sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

 

L’ufficio di Pantelleria è inserito nel progetto “Polis”, il piano nazionale che coinvolge i Comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di rendere più semplice l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e ridurre il divario digitale, tema particolarmente sentito nei territori insulari e periferici.

Con i lavori, gli spazi saranno riorganizzati in vista dell’attivazione di nuovi servizi attraverso canali fisici e digitali. Già oggi nella sede sono disponibili servizi Inps per i pensionati, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, oltre ai certificati anagrafici tramite circuito Anpr.

 

In futuro, sempre a Pantelleria, sarà possibile richiedere anche il rinnovo del passaporto, presentare autodichiarazioni di smarrimento e avviare la pratica per la riemissione del codice fiscale, ampliando così l’offerta di servizi pubblici direttamente sull’isola.

La conclusione degli interventi è prevista entro la fine di marzo. Al termine dei lavori, l’ufficio postale di via De Amicis riaprirà con i consueti orari, in una veste rinnovata e con servizi ampliati per la comunità pantesca.

 









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...