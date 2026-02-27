Si rinnova il presidio di Libera Trapani: Anna Franca Lombardo è la nuova referente

27/02/2026 10:39:00

Si è svolta giovedì 26 febbraio, presso la Sala Laurentina di Trapani, l’Assemblea del Presidio trapanese di “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, intitolato a Giangiacomo Ciaccio Montalto. Un momento partecipato e carico di significato per la rete associativa impegnata sul territorio nella promozione della legalità e della giustizia sociale.

Ad aprire i lavori è stata la referente regionale Tiziana Tracuzzi, che ha richiamato l’importanza dell’impegno costante contro le mafie e del radicamento dell’associazione nelle comunità locali. A seguire, l’intervento della referente uscente Gisella Mammo Zagarella, che ha tracciato un bilancio dei 14 anni alla guida del Presidio.

Nel suo racconto, il lavoro svolto in sinergia con altre realtà associative, l’attenzione al mondo della scuola e la vicinanza ai familiari delle vittime innocenti delle mafie.

In Assemblea era presente Liliana Riccobene, vedova della guardia penitenziaria Giuseppe Montalto, mentre in collegamento online sono intervenute Margherita Asta e Marlene Ciccio Montalto, a testimonianza di un legame che continua a rappresentare uno dei pilastri dell’azione di Libera. Parole di gratitudine sono state espresse anche nei confronti delle istituzioni e delle forze impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata.

L’Assemblea ha quindi eletto all’unanimità Anna Franca Lombardo come nuova referente del Presidio di Trapani.

Fotografa e pittrice, attiva da oltre vent’anni nel mondo associativo locale e socia di Libera da tempo, Lombardo ha partecipato come cooperante e fotoreporter a missioni umanitarie in Burkina Faso e in Marocco. Un profilo, il suo, che unisce sensibilità artistica e impegno civile, anche attraverso il “terzo occhio” della macchina fotografica, che in più progetti ha affrontato temi sociali importanti, dal contrasto alla violenza e alle mafie, al degrado ambientale e sociale. Nel passaggio di consegne, un lungo applauso ha accompagnato il ringraziamento a Gisella Mammo Zagarella per il lavoro svolto e per la dedizione dimostrata in oltre un decennio di attività.

Il rinnovo del Presidio trapanese di Libera arriva in una fase in cui il tema della legalità resta centrale nel dibattito pubblico e nella vita quotidiana del territorio. La continuità nel passaggio di consegne, unita all’apertura verso nuove energie e sensibilità, rappresenta un segnale importante per una comunità che ha pagato un prezzo alto alla violenza mafiosa. La sfida, oggi come ieri, è trasformare la memoria in impegno concreto, soprattutto tra i giovani, affinché la cultura della giustizia e della responsabilità diventi patrimonio condiviso e pratica quotidiana.



