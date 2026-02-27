27 Febbraio: nuova legge elettorale, i Clinton ed Epstein, incontro Iran - Usa

27/02/2026 07:04:00

E' il 27 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• I pm di Milano, ascoltati in audizione al Senato, sostengono che esisteva fin dal 2019 un «concerto occulto» tra Delfin e Caltagirone per scalare Mediobanca e prendersi il controllo delle Assicurazioni Generali

• I capigruppo di centrodestra hanno presentato a Montecitorio il testo della nuova legge elettorale. Si chiamerà Stabilicum, perché chiamata a dare stabilità al Paese

• Hillary Clinton ha parlato davanti alla commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti: dice di non aver mai incontrato Epstein. Oggi davanti ai deputati siederà suo marito Bill

• Il 61 per cento degli americani teme che Trump non ci stia molto con la testa

• A Ginevra Iran e Stati Uniti si sono di nuovo incontrati per discutere sul nucleare. Il ministro degli esteri omanita ha detto che «le parti hanno dimostrato un’apertura senza precedenti a idee e soluzioni nuove e creative»



• Un motoscafo registrato in Florida è stato intercettato dalla Guardia di frontiera cubana a un miglio nautico da Cayo Falcones. Ci sarebbe stato uno scontro a fuoco con quattro morti e sei feriti

• Instagram ha annunciato che manderà una notifica ai genitori dei ragazzi minorenni che cercano contenuti su suicidi e autolesionismo

• Il tribunale amministrativo di Colonia ha stabilito che Afd non può essere definito un partito di estrema destra

• Per la prima volta dal 2014, in Spagna è aumentata la natalità. Lo scorso anno sono nati 321.164 piccoli spagnoli

• È stata trasferita al Cto di Torino Elsa Rubino, 15 anni, tra i feriti del rogo a Crans-Montana. Era ricoverata a Zurigo. Non è più in pericolo di vita

• La vendita di Repubblica a Theodore Kyriakou sarebbe vicinissima. Fonti che seguono la trattativa dicono che è questione di giorni, venti o trenta al massimo

• La Federazione nazionale della Stampa ha indetto altri due giorni di sciopero per il rinnovo del contratto. La protesta si terrà venerdì 27 marzo e giovedì 16 aprile 2026

• Rispetto a quella di debutto, la seconda serata di Sanremo tutto sommato ha retto oltre ogni previsione: 9.054.000 spettatori con il 59,5 per cento di share, rispetto agli 11.800.000 (64,6%) dell’anno precedente. Per strada si sono perse più di 2 milioni e 700 mila persone

• Nello studio di un commercialista in centro a Livorno un pregiudicato, ex collaboratore di giustizia, ha accoltellato un uomo a morte, poi ha tentato di fuggire. Ora si trova chiuso in carcere

• In Valdidentro, in provincia di Sondrio, due giovani scialpinisti sono morti travolti da una valanga. Lei era maestra di sci a Bormio

• Il golfista Andrea Pavan, poche ore prima dell’inizio del South African Open, è caduto nel vano di un ascensore dopo che le porte si sono aperte al suo piano. La cabina non era presente. Si è fatto abbastanza male

• La Bbc ha pubblicato un video in cui si vedono i soldati israeliani sparare a un ragazzino di 14 anni

• Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato un piano per pedonalizzare Oxford Street, la più famosa via della città

• A Parma i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver organizzato l’omicidio delle tre missionarie saveriane italiane che furono brutalmente seviziate e assassinate nel settembre 2014 a Bujumbura, capitale del Burundi

• A Voghera un nonno è entrato in una scuola e ha schiaffeggiato il compagno di classe della nipote, volatilizzandosi poco dopo

• Dopo due anni il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, 19 anni, e l’ex kartista Eliska Babickova, 20, si sono lasciati

• In Europa League in Bologna ha superato il Brann per 1-0 grazie al gol di Joao Mario al 56’ e si è qualificato agli ottavi. In Conference la Fiorentina si è qualificata agli ottavi nonostante la sconfitta per 2-4 contro lo Jagiellonia, grazie alla vittoria per 0-3 dell’andata

• Sono morti l’economista Piero Barucci (92 anni), il produttore statunitense Oliver Grant (52), l’attrice e ballerina statunitense Sondra Lee (97), il labrador Palmita, il ballerino e coreografo svedese Matz Skoog (68)



Titoli

Corriere della Sera: Scontro sulla legge elettorale

la Repubblica: Hillary accusa Trump

La Stampa: Elezioni, scontro sul premio

Il Sole 24 Ore: Edilizia, sanatorie e condoni sprint

Il Messaggero: Domenico 14 minuti senza cuore

Il Giornale: La riforma elettorale / Ecco il Parlamento / se si votasse oggi

Avvenire: Corse a perdere

Qn: Giustizia, nostro sondaggio / Il Sì è avanti con il 54%

Il Fatto: Meloni, l’ultima giravolta: / si rivota senza preferenze

Leggo: Legge elettorale, intesa nel centrodestra

Libero: Il killer africano di suore / accolto in Italia da eroe

La Verità: Epstein al nipote / di Gianni Agnelli: / «Mi devi un bambino»

Il Mattino: Domenico, il film dell’orrore

il manifesto: Rotta su Cuba

il Quotidiano del Sud: Lege elettorale, è scontro

Domani: Arriva la legge truffa di Meloni / La destra prova a vincere facile



