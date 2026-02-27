27 Febbraio: nuova legge elettorale, i Clinton ed Epstein, incontro Iran - Usa
E' il 27 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• I pm di Milano, ascoltati in audizione al Senato, sostengono che esisteva fin dal 2019 un «concerto occulto» tra Delfin e Caltagirone per scalare Mediobanca e prendersi il controllo delle Assicurazioni Generali • I capigruppo di centrodestra hanno presentato a Montecitorio il testo della nuova legge elettorale. Si chiamerà Stabilicum, perché chiamata a dare stabilità al Paese • Hillary Clinton ha parlato davanti alla commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti: dice di non aver mai incontrato Epstein. Oggi davanti ai deputati siederà suo marito Bill • Il 61 per cento degli americani teme che Trump non ci stia molto con la testa • A Ginevra Iran e Stati Uniti si sono di nuovo incontrati per discutere sul nucleare. Il ministro degli esteri omanita ha detto che «le parti hanno dimostrato un’apertura senza precedenti a idee e soluzioni nuove e creative»
• Un motoscafo registrato in Florida è stato intercettato dalla Guardia di frontiera cubana a un miglio nautico da Cayo Falcones. Ci sarebbe stato uno scontro a fuoco con quattro morti e sei feriti • Instagram ha annunciato che manderà una notifica ai genitori dei ragazzi minorenni che cercano contenuti su suicidi e autolesionismo • Il tribunale amministrativo di Colonia ha stabilito che Afd non può essere definito un partito di estrema destra • Per la prima volta dal 2014, in Spagna è aumentata la natalità. Lo scorso anno sono nati 321.164 piccoli spagnoli • È stata trasferita al Cto di Torino Elsa Rubino, 15 anni, tra i feriti del rogo a Crans-Montana. Era ricoverata a Zurigo. Non è più in pericolo di vita • La vendita di Repubblica a Theodore Kyriakou sarebbe vicinissima. Fonti che seguono la trattativa dicono che è questione di giorni, venti o trenta al massimo • La Federazione nazionale della Stampa ha indetto altri due giorni di sciopero per il rinnovo del contratto. La protesta si terrà venerdì 27 marzo e giovedì 16 aprile 2026 • Rispetto a quella di debutto, la seconda serata di Sanremo tutto sommato ha retto oltre ogni previsione: 9.054.000 spettatori con il 59,5 per cento di share, rispetto agli 11.800.000 (64,6%) dell’anno precedente. Per strada si sono perse più di 2 milioni e 700 mila persone • Nello studio di un commercialista in centro a Livorno un pregiudicato, ex collaboratore di giustizia, ha accoltellato un uomo a morte, poi ha tentato di fuggire. Ora si trova chiuso in carcere • In Valdidentro, in provincia di Sondrio, due giovani scialpinisti sono morti travolti da una valanga. Lei era maestra di sci a Bormio • Il golfista Andrea Pavan, poche ore prima dell’inizio del South African Open, è caduto nel vano di un ascensore dopo che le porte si sono aperte al suo piano. La cabina non era presente. Si è fatto abbastanza male • La Bbc ha pubblicato un video in cui si vedono i soldati israeliani sparare a un ragazzino di 14 anni • Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato un piano per pedonalizzare Oxford Street, la più famosa via della città • A Parma i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver organizzato l’omicidio delle tre missionarie saveriane italiane che furono brutalmente seviziate e assassinate nel settembre 2014 a Bujumbura, capitale del Burundi • A Voghera un nonno è entrato in una scuola e ha schiaffeggiato il compagno di classe della nipote, volatilizzandosi poco dopo • Dopo due anni il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, 19 anni, e l’ex kartista Eliska Babickova, 20, si sono lasciati • In Europa League in Bologna ha superato il Brann per 1-0 grazie al gol di Joao Mario al 56’ e si è qualificato agli ottavi. In Conference la Fiorentina si è qualificata agli ottavi nonostante la sconfitta per 2-4 contro lo Jagiellonia, grazie alla vittoria per 0-3 dell’andata • Sono morti l’economista Piero Barucci (92 anni), il produttore statunitense Oliver Grant (52), l’attrice e ballerina statunitense Sondra Lee (97), il labrador Palmita, il ballerino e coreografo svedese Matz Skoog (68)
Titoli Corriere della Sera: Scontro sulla legge elettorale la Repubblica: Hillary accusa Trump La Stampa: Elezioni, scontro sul premio Il Sole 24 Ore: Edilizia, sanatorie e condoni sprint Il Messaggero: Domenico 14 minuti senza cuore Il Giornale: La riforma elettorale / Ecco il Parlamento / se si votasse oggi Avvenire: Corse a perdere Qn: Giustizia, nostro sondaggio / Il Sì è avanti con il 54% Il Fatto: Meloni, l’ultima giravolta: / si rivota senza preferenze Leggo: Legge elettorale, intesa nel centrodestra Libero: Il killer africano di suore / accolto in Italia da eroe La Verità: Epstein al nipote / di Gianni Agnelli: / «Mi devi un bambino» Il Mattino: Domenico, il film dell’orrore il manifesto: Rotta su Cuba il Quotidiano del Sud: Lege elettorale, è scontro Domani: Arriva la legge truffa di Meloni / La destra prova a vincere facile
I vini della Riserva dello Stagnone sul Roof del Festival più seguito d'Italia. La cantina marsalese è partner ufficiale dell'area food firmata da Gambero Rosso, dal 22 al 28 febbraio.
La Sicilia arriva al Festival...
Ha tirato dritto davanti all’alt dei Carabinieri e ha provato a far perdere le proprie tracce sfrecciando per le vie di Trapani.Una fuga breve ma pericolosa, con manovre ad alta velocità e perfino contromano.Protagonista un giovane di...
Principianti, appassionati e chi vuole valorizzare gli scatti fatti con lo smartphone: il percorso formativo guidato da Giovanni Giattino è aperto a tutti, senza prerequisiti tecnici. Imparare a fotografare non...
Controlli a tappeto nei locali pubblici di Petrosino. E scatta la diffida per una sala da intrattenimento risultata irregolare sotto il profilo della sicurezza.L’operazione rientra nel piano disposto dal Ministero dell’Interno e attuato...