Trapani, non si ferma all’alt dei Carabinieri: 19enne arrestato dopo la fuga in moto

26/02/2026 11:03:00

Ha tirato dritto davanti all’alt dei Carabinieri e ha provato a far perdere le proprie tracce sfrecciando per le vie di Trapani.

Una fuga breve ma pericolosa, con manovre ad alta velocità e perfino contromano.

Protagonista un giovane di 19 anni, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio.

L’alt ignorato e la fuga

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani avevano intimato l’alt al ragazzo, nato nel 2007 e residente in città, mentre era in sella a un motociclo.

Il giovane, però, non si sarebbe fermato. Anzi, avrebbe accelerato dandosi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento per le strade cittadine, con manovre spericolate che hanno messo a rischio non solo la sua incolumità, ma anche quella degli altri utenti della strada.

Fermato e perquisito

In poco tempo i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e identificarlo.

Durante la perquisizione, a bordo del mezzo sarebbero stati trovati strumenti atti ad offendere, nascosti nel motociclo. Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati.

Per il 19enne è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’udienza di convalida

Dopo l’arresto, il giovane è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Al termine, è stato rimesso in libertà senza l’applicazione di alcuna misura cautelare.



