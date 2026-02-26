Sezioni
Cronaca
26/02/2026 11:03:00

Trapani, non si ferma all’alt dei Carabinieri: 19enne arrestato dopo la fuga in moto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/trapani-non-si-ferma-all-alt-dei-carabinieri-19enne-arrestato-dopo-la-fuga-in-moto-450.jpg

Ha tirato dritto davanti all’alt dei Carabinieri e ha provato a far perdere le proprie tracce sfrecciando per le vie di Trapani.
Una fuga breve ma pericolosa, con manovre ad alta velocità e perfino contromano.
Protagonista un giovane di 19 anni, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio.

 

L’alt ignorato e la fuga

 

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani avevano intimato l’alt al ragazzo, nato nel 2007 e residente in città, mentre era in sella a un motociclo.

Il giovane, però, non si sarebbe fermato. Anzi, avrebbe accelerato dandosi alla fuga.
Ne è nato un inseguimento per le strade cittadine, con manovre spericolate che hanno messo a rischio non solo la sua incolumità, ma anche quella degli altri utenti della strada.

 

Fermato e perquisito

 

In poco tempo i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e identificarlo.

Durante la perquisizione, a bordo del mezzo sarebbero stati trovati strumenti atti ad offendere, nascosti nel motociclo. Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati.

Per il 19enne è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

 

L’udienza di convalida

 

Dopo l’arresto, il giovane è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Al termine, è stato rimesso in libertà senza l’applicazione di alcuna misura cautelare.









