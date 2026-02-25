Bimba di 10 mesi muore dopo essere rimasta schiacciata nel sonno sotto il padre

25/02/2026 13:17:00

Una bambina di appena 10 mesi è morta dopo essere rimasta schiacciata sotto il corpo del padre durante il sonno. È accaduto nel quartiere di Piazza Tevere, a Rieti. Un dramma che ha scosso l’intera comunità.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe accorto dell’accaduto mentre dormiva e avrebbe immediatamente trasportato la piccola al pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo de Lellis.

Qui i medici hanno praticato un massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, riuscendo a farle riprendere il battito. Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento urgente in eliambulanza al Policlinico Gemelli, dove la bambina è stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica.

L’ipossia e la morte cerebrale

Nonostante gli sforzi dei sanitari, le condizioni della piccola sono apparse fin da subito critiche. La bambina avrebbe riportato una grave ipossia, una prolungata mancanza di ossigeno che avrebbe provocato danni irreversibili.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19 di domenica 22 febbraio, è stata dichiarata la morte cerebrale e successivamente il decesso.

Comunità sotto choc

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere di Piazza Tevere, lasciando sgomento e incredulità. Una vicenda che riapre anche il tema delicato della sicurezza nel sonno dei neonati, soprattutto nei casi di co-sleeping.

Sulla dinamica esatta dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.



