Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
25/02/2026 13:17:00

Bimba di 10 mesi muore dopo essere rimasta schiacciata nel sonno sotto il padre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/bimba-di-10-mesi-muore-dopo-essere-rimasta-schiacciata-nel-sonno-sotto-il-padre-450.jpg

Una bambina di appena 10 mesi è morta dopo essere rimasta schiacciata sotto il corpo del padre durante il sonno. È accaduto nel quartiere di Piazza Tevere, a Rieti. Un dramma che ha scosso l’intera comunità.

 

I soccorsi e la corsa in ospedale

 

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe accorto dell’accaduto mentre dormiva e avrebbe immediatamente trasportato la piccola al pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo de Lellis.

Qui i medici hanno praticato un massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, riuscendo a farle riprendere il battito. Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento urgente in eliambulanza al Policlinico Gemelli, dove la bambina è stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica.

 

L’ipossia e la morte cerebrale

 

Nonostante gli sforzi dei sanitari, le condizioni della piccola sono apparse fin da subito critiche. La bambina avrebbe riportato una grave ipossia, una prolungata mancanza di ossigeno che avrebbe provocato danni irreversibili.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19 di domenica 22 febbraio, è stata dichiarata la morte cerebrale e successivamente il decesso.

 

Comunità sotto choc

 

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere di Piazza Tevere, lasciando sgomento e incredulità. Una vicenda che riapre anche il tema delicato della sicurezza nel sonno dei neonati, soprattutto nei casi di co-sleeping.

Sulla dinamica esatta dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.



Cronaca | 2026-02-24 19:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/trapani-nuova-guida-al-cerulli-arriva-margherita-gennai-250.jpg

Trapani, nuova guida al Cerulli: arriva Margherita Gennai

Nuovo assetto al vertice della Casa Circondariale Pietro Cerulli. Da oggi la direzione dell’istituto passa ufficialmente a Margherita Gennai, che assume l’incarico in via definitiva dopo un lungo periodo di gestione provvisoria.Gennai...







Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...