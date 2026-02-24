Trapani, nuova guida al Cerulli: arriva Margherita Gennai

24/02/2026 19:30:00

Nuovo assetto al vertice della Casa Circondariale Pietro Cerulli. Da oggi la direzione dell’istituto passa ufficialmente a Margherita Gennai, che assume l’incarico in via definitiva dopo un lungo periodo di gestione provvisoria.



Gennai prende il posto di Renato Persico, che ha guidato la struttura trapanese per oltre un anno in regime di reggenza, affiancando contemporaneamente la vice direzione del Ucciardone.

Un doppio incarico che aveva reso evidente la necessità di una nomina stabile per un istituto considerato tra i più impegnativi sotto il profilo organizzativo.



Sulla nomina è intervenuta la UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia. Il segretario generale Gioacchino Veneziano ha ribadito come il sindacato avesse più volte chiesto la copertura definitiva del posto, ritenendo essenziale una guida pienamente operativa per assicurare continuità amministrativa e gestione efficace.



L’istituto di Trapani ospita attualmente quasi 600 detenuti. Con l’arrivo della nuova direttrice si apre una fase che punta a rafforzare l’organizzazione interna e a garantire maggiore stabilità in una realtà complessa, segnata dalle criticità strutturali e dalle sfide quotidiane del sistema penitenziario.



