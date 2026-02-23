Buongiorno24 del 23 Febbraio 2026

23/02/2026 09:20:00

Apriamo con la cronaca giudiziaria. La Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha confermato l’ergastolo per Giovanni Parrinello e 17 anni e mezzo per Lara Scandaliato per l’omicidio di Antonino Titone, ucciso a Marsala nel settembre 2022. I giudici hanno ribadito l’impianto della sentenza di primo grado, confermando le responsabilità per il delitto maturato, secondo l’accusa, nell’ambito di un vecchio debito.

Restiamo sul fronte della cronaca con l’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro tra Alcamo e Mazara del Vallo. Tre persone denunciate: falsi contratti di lavoro per ottenere una misura alternativa al carcere in un’associazione alcamese e gravi irregolarità in un ristorante di Mazara, tra omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione dei dipendenti, con sanzioni e recupero di contributi per cifre importanti.

Ancora controlli sul territorio: a Paceco, in un locale pubblico, è stato individuato un lavoratore in nero e sono emerse carenze sulla sicurezza. Proposta la sospensione dell’attività e sanzioni per oltre 12 mila euro. I controlli interforze continueranno nei prossimi mesi.

Ampio spazio poi alla tragedia lungo la linea ferroviaria Trapani–Castelvetrano. Il 17enne travolto dal treno a Campobello di Mazara era arrivato dalla Tunisia appena un mese fa per raggiungere il padre e imparare l’italiano. Una vicenda che ha colpito due comunità e riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo i binari nelle aree agricole.

Ci spostiamo quindi sulla politica locale. A Marsala si ricompone il quadro delle alleanze dopo il ritiro di Nicola Fici e la candidatura di Giulia Adamo per il centrodestra. Andreana Patti incassa il sostegno di altri due consiglieri comunali, Gabriele Di Pietra e Mario Rodriquez, mentre restano tensioni e interrogativi nel campo del sindaco uscente.

A Trapani, invece, parte il cantiere per il sistema Bus Rapid Transit nell’area del porto. Scattano divieti di sosta e modifiche alla viabilità. L’opposizione chiede una seduta straordinaria del Consiglio comunale e denuncia mancanza di confronto sul progetto.

Chiudiamo con la rassegna regionale: l’appello del vescovo di Mazara per evitare la chiusura del convento di San Michele, dove restano solo due monache di clausura, e il via libera politico a un possibile Schifani bis alla guida della Regione, con il nodo ancora aperto sugli equilibri di giunta.

