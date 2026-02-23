Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
23/02/2026 09:20:00

Buongiorno24 del 23 Febbraio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771834953-0-buongiorno24-del-23-febbraio-2026.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

Apriamo con la cronaca giudiziaria. La Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha confermato l’ergastolo per Giovanni Parrinello e 17 anni e mezzo per Lara Scandaliato per l’omicidio di Antonino Titone, ucciso a Marsala nel settembre 2022. I giudici hanno ribadito l’impianto della sentenza di primo grado, confermando le responsabilità per il delitto maturato, secondo l’accusa, nell’ambito di un vecchio debito.

 

Restiamo sul fronte della cronaca con l’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro tra Alcamo e Mazara del Vallo. Tre persone denunciate: falsi contratti di lavoro per ottenere una misura alternativa al carcere in un’associazione alcamese e gravi irregolarità in un ristorante di Mazara, tra omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione dei dipendenti, con sanzioni e recupero di contributi per cifre importanti.

 

Ancora controlli sul territorio: a Paceco, in un locale pubblico, è stato individuato un lavoratore in nero e sono emerse carenze sulla sicurezza. Proposta la sospensione dell’attività e sanzioni per oltre 12 mila euro. I controlli interforze continueranno nei prossimi mesi.

 

Ampio spazio poi alla tragedia lungo la linea ferroviaria Trapani–Castelvetrano. Il 17enne travolto dal treno a Campobello di Mazara era arrivato dalla Tunisia appena un mese fa per raggiungere il padre e imparare l’italiano. Una vicenda che ha colpito due comunità e riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo i binari nelle aree agricole.

 

Ci spostiamo quindi sulla politica locale. A Marsala si ricompone il quadro delle alleanze dopo il ritiro di Nicola Fici e la candidatura di Giulia Adamo per il centrodestra. Andreana Patti incassa il sostegno di altri due consiglieri comunali, Gabriele Di Pietra e Mario Rodriquez, mentre restano tensioni e interrogativi nel campo del sindaco uscente.

 

A Trapani, invece, parte il cantiere per il sistema Bus Rapid Transit nell’area del porto. Scattano divieti di sosta e modifiche alla viabilità. L’opposizione chiede una seduta straordinaria del Consiglio comunale e denuncia mancanza di confronto sul progetto.

 

Chiudiamo con la rassegna regionale: l’appello del vescovo di Mazara per evitare la chiusura del convento di San Michele, dove restano solo due monache di clausura, e il via libera politico a un possibile Schifani bis alla guida della Regione, con il nodo ancora aperto sugli equilibri di giunta.

Come ogni mattina, analizziamo i fatti, li mettiamo in ordine e proviamo a capirli insieme. Buongiorno24 è la nostra diretta quotidiana per sapere e capire cosa accade nel nostro territorio.

 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo