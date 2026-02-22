Violenza di genere e linguaggio nei processi, confronto al Tribunale di Marsala
Si è svolto venerdì, nell’Aula Borsellino del Tribunale di Marsala, il convegno “Processi per violenza di genere: linguaggio e ruoli delle parti e del giudice”, promosso dall’Ordine degli Avvocati di Marsala e dal Comitato Pari Opportunità.
Un momento di approfondimento che ha messo al centro il peso delle parole nei procedimenti giudiziari e il ruolo di magistrati e avvocati nella tutela delle vittime. Dopo i saluti istituzionali del presidente del COA Giuseppe Spada, del presidente del Tribunale Alfonso Malato e del procuratore Fernando Asaro, sono intervenuti tra gli altri Francesco Menditto, Iacopo Benevieri, Agata Ciàvola e Stefania Tredici. Ha moderato l’avvocata Adele Pipitone.
Nel servizio le interviste ai protagonisti dell’incontro e i passaggi più significativi del dibattito.
