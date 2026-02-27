Sezioni
Cronaca
27/02/2026 09:23:00

Buongiorno24 del 27 Febbraio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/buongiorno24-del-27-febbraio-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti di oggi, venerdì 27 febbraio.

Apriamo, come sempre, dalla cronaca della provincia di Trapani.

 

A Trapani un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dopo non essersi fermato all’alt dei Carabinieri. È scattato un inseguimento per le vie cittadine, con manovre pericolose e anche contromano. Fermato poco dopo, nel motociclo sarebbero stati trovati strumenti atti ad offendere. Dopo l’udienza di convalida è stato rimesso in libertà. Un episodio che riporta al centro il tema dei controlli e della sicurezza stradale.

 

A Erice, nel quartiere San Giuliano, un minorenne di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato fermato durante un servizio notturno dei Carabinieri. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria per i minorenni.

 

Ci spostiamo a Petrosino. Controlli interforze in una sala di intrattenimento: contestate irregolarità legate alla sicurezza, alla prevenzione incendi e alla gestione delle uscite di emergenza, oltre alla mancanza di autorizzazioni per un impianto Gpl e una centrale termica. Disposta la diffida a svolgere attività di pubblico spettacolo fino alla regolarizzazione.

 

Sempre a Petrosino, è diventata definitiva l’assoluzione per Marco Buffa e per l’ex consigliere comunale Michele Buffa dall’accusa di voto di scambio politico-mafioso legata alle amministrative del 2022. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale, chiudendo il procedimento.

 

Restiamo alla giudiziaria con l’inchiesta sui supermercati: la Procura di Marsala ha chiesto sei rinvii a giudizio per presunti reati fallimentari, fiscali e societari. Sequestrati beni per oltre un milione di euro. Un’indagine che tocca società del territorio e che avrà ora il vaglio del giudice dell’udienza preliminare.

 

Spazio anche allo sport, che in questa fase è tutt’altro che secondario nel dibattito pubblico. Nuova maxi ammenda da 16 mila euro per il Trapani 1905: 8 mila euro al presidente Valerio Antonini e 8 mila alla società, decise dal Tribunale Federale Nazionale. Sanzioni che si aggiungono a quelle già inflitte nei giorni scorsi e che alimentano un clima di forte tensione.

 

E poi la politica marsalese. Si allarga la spaccatura nel centrosinistra: il circolo “E. Berlinguer” di Rifondazione Comunista ritira il sostegno alla candidatura di Andreana Patti, contestando l’ingresso nel progetto di esponenti legati alla precedente amministrazione e a forze provenienti dal centrodestra. Un segnale che incide sugli equilibri in vista delle amministrative.

 

Infine, oggi è venerdì e torna l’appuntamento con Vittorio Alfieri e “Venerdì Vittorio”, il nostro spazio di approfondimento per rileggere con uno sguardo più ampio i fatti della settimana.

Quindici minuti per sapere e capire cosa accade nella nostra provincia. Buongiorno24 è in diretta ogni mattina su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101. Vi aspettiamo.

 

 









