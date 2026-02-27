Sezioni
Cronaca
27/02/2026 08:27:00

Sicilia, ragazzino preso a martellate da un compagno di classe: "Mi bullizzava"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/sicilia-ragazzino-preso-a-martellate-da-un-compagno-di-classe-mi-bullizzava-450.jpg

Un ragazzo di 15 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito con un martello da un compagno di classe. È accaduto in un istituto professionale nella zona ovest di Gela. L’episodio, avvenuto davanti all’insegnante di educazione fisica e ai compagni, ha scosso l’intera comunità scolastica.

 

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione si è verificata al termine della ricreazione. Il docente si era soffermato con la classe per parlare di rispetto e dell’andamento scolastico, un momento di confronto che precedeva la ripresa delle attività. All’improvviso uno studente avrebbe estratto un martello dal giubbotto – presumibilmente portato da casa – e avrebbe colpito il compagno.

 

L’insegnante è intervenuto immediatamente per fermarlo, evitando conseguenze peggiori. Il 15enne aggredito è stato trasportato in ospedale: i medici hanno riscontrato un lieve trauma cranico e gli hanno applicato quattro punti di sutura. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Agli agenti di polizia che stanno indagando sull’accaduto, l’aggressore avrebbe detto: “Mi insultava sempre”, riferendosi alla vittima. Una frase che apre il fronte di possibili tensioni pregresse tra i due ragazzi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi all’interno dell’istituto e stanno ascoltando docenti e studenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire eventuali responsabilità.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della violenza tra adolescenti e sulla gestione dei conflitti in ambito scolastico, soprattutto quando sfociano in gesti improvvisi e pericolosi.









