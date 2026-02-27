Alcamo: al via il progetto per i più piccoli "Impariamo a conoscere il nostro Comune"

27/02/2026 20:00:00

Ad Alcamo torna il progetto di educazione civica “Impariamo a conoscere il nostro Comune”. Da lunedì 2 marzo e fino alla fine del mese, la Presidenza del Consiglio comunale organizza un ciclo di incontri rivolto agli alunni delle quinte classi delle scuole primarie cittadine.

Gli appuntamenti si terranno nell’aula consiliare “Falcone e Borsellino” del Palazzo di Città. Le date saranno concordate di volta in volta con le classi coinvolte.

L’iniziativa, ormai consolidata nel calendario istituzionale del Comune, punta a far conoscere da vicino il funzionamento del Consiglio comunale. I bambini avranno la possibilità di sedersi tra i banchi dell’aula, comprendere il ruolo dei consiglieri e simulare l’attività consiliare, presentando mozioni e ponendo domande su temi che riguardano il territorio.

“Anche quest’anno, visto il successo delle edizioni precedenti, vogliamo coinvolgere le alunne e gli alunni delle quinte classi della nostra scuola primaria – dichiara il presidente del Consiglio comunale Saverio Messana – in un percorso di conoscenza del Consiglio Comunale, sperimentando in prima persona il ruolo del consigliere”.

Durante gli incontri saranno invitati a partecipare anche i consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori. Quest’anno, inoltre, potranno essere presenti anche genitori e nonni che vorranno accompagnare i piccoli studenti.

Secondo Messana, il progetto rappresenta un’occasione per avvicinare i più giovani alle istituzioni locali e per stimolare un confronto diretto tra amministratori e studenti. “I ragazzi potranno simulare la presentazione di mozioni e lanciare nuove iniziative al Consiglio e all’amministrazione”, sottolinea il presidente.

La presenza dei familiari punta a coinvolgere anche gli adulti, rafforzando la consapevolezza del ruolo delle istituzioni cittadine. In chiusura, il presidente ha ringraziato i dirigenti scolastici e le insegnanti per la collaborazione e per aver accolto con favore, ancora una volta, l’iniziativa. Un progetto che, anno dopo anno, prova a costruire un primo ponte tra scuola e vita amministrativa della città di Alcamo.



