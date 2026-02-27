Sezioni
27/02/2026 19:00:00

Marsala: ora la Biblioteca comunale offre un servizio di "Edicola digitale"

Nuovo servizio alla Biblioteca comunale “S. Struppa” di Marsala. Nei locali del Complesso San Pietro è stata attivata l’Edicola Digitale, che consente di leggere gratuitamente quotidiani e riviste in formato online.

 

Il servizio è accessibile attraverso la rete BIBLIO TP–MLOL e mette a disposizione oltre 7 mila periodici, tra testate nazionali e internazionali. Si tratta di un ampliamento dell’offerta già presente in biblioteca, che punta a integrare la consultazione tradizionale con quella digitale.

La Biblioteca di via XI Maggio, riqualificata nei mesi scorsi, amplia così i servizi per l’utenza, affiancando ai volumi cartacei una piattaforma che permette la lettura da dispositivi elettronici. Un passaggio che si inserisce nel percorso di rinnovamento del Complesso San Pietro, l’ex monastero del Cinquecento restaurato con un investimento complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro, anche grazie al Fondo Cultura del Ministero.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Massimo Grillo, l’attivazione dell’edicola digitale rappresenta uno strumento per avvicinare i cittadini alla lettura e rafforzare il rapporto tra biblioteca e comunità attraverso i servizi online.

 

L’iniziativa è stata seguita dal settore Attività culturali del Comune. Per accedere all’Edicola Digitale è necessario richiedere le credenziali direttamente in biblioteca, in via XI Maggio (telefono 0923 993413), oppure scrivendo all’indirizzo bibliotecacomunale@comune.marsala.tp.it.









