Istituzioni

» Dalla Regione
27/02/2026 17:30:00

Scuola, 900 mila euro per arte digitale e IA: la Regione lancia “I-Arte”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/scuola-900-mila-euro-per-arte-digitale-e-ia-la-regione-lancia-i-arte-450.jpg

Novecentomila euro per portare nelle scuole siciliane creatività digitale, tecnologie immersive e intelligenza artificiale. È la dotazione prevista dalla nuova circolare “I-Arte”, pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale guidato da Mimmo Turano. L’obiettivo: educare gli studenti alla scoperta e alla fruizione dell’arte e della cultura attraverso strumenti innovativi, unendo linguaggi artistici e nuove tecnologie.

 

A chi è rivolta

La misura è destinata alle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado della Sicilia. Ogni istituto potrà ottenere un contributo massimo di 15 mila euro per attivare progetti di educazione immersiva e sperimentazione digitale.

Le attività potranno essere realizzate anche in partenariato con musei, fondazioni, università e associazioni del territorio, rafforzando così il legame tra scuola e realtà culturali locali.

 

Il commento dell'assessore Turano

«Con la circolare I-Arte – afferma Turano – il governo Schifani, nell’anno di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, continua a investire in progetti creativi dedicati agli studenti siciliani. Così le scuole possono trasformarsi in veri e propri laboratori di innovazione, dove far dialogare arte, tecnologia e creatività, sostenendo la crescita culturale dei nostri ragazzi».

Un riferimento che richiama direttamente il territorio trapanese, con Gibellina al centro del panorama culturale nazionale nel 2026, e che apre opportunità anche per gli istituti della provincia di Trapani, da Marsala a Mazara, fino a Castelvetrano ed Erice.

 

Come funzionano i progetti

I percorsi dovranno prevedere due fasi: una didattica, da svolgere in aula, e una esperienziale presso il soggetto partner, con laboratori, workshop e visite immersive. L’obiettivo è superare la lezione frontale e favorire un apprendimento attivo, basato sull’esperienza diretta.

Le scuole interessate dovranno inviare la proposta progettuale via Pec all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 23:59 del 15 marzo 2026.

La circolare completa è disponibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana. Un’occasione che, soprattutto in un anno simbolico per Gibellina e per l’arte contemporanea, punta a rafforzare il ruolo della scuola come motore culturale anche nella provincia di Trapani.

 









