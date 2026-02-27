Patti replica a Rifondazione: “Scelgo il coraggio di governare. L’allargamento è respon...

27/02/2026 10:26:00

Non si è fatta attendere la replica di Andreana Patti alla decisione del Circolo “E. Berlinguer” del PRC di ritirare il sostegno alla sua candidatura.

La candidata sindaca rivendica la scelta dell’allargamento della coalizione come un atto di responsabilità, non come un cedimento politico. «Amministrare significa assumersi responsabilità, costruire maggioranze solide, per trasformare le proposte in atti concreti», afferma Patti, mettendo al centro la necessità di avere numeri e coesione per governare davvero.

Il passaggio è chiaro: il tema non è l’identità, ma la capacità di incidere. Patti parla di una coalizione fondata su “contenuti, competenze e valori” e sottolinea di aver coinvolto realtà che condividono principi come trasparenza, legalità, sviluppo sostenibile ed equità sociale. L’allargamento, dunque, viene presentato come un rafforzamento del progetto politico, non come una sua diluizione.

C’è anche una nota di rammarico per l’uscita di Rifondazione Comunista. «Credo che le idee di ciascuno possano essere portate avanti dentro una coalizione ampia», dice Patti, ribadendo che il confronto tra posizioni diverse può essere una ricchezza quando l’obiettivo comune è il bene della città.

E poi la frase che suona quasi come uno slogan di campagna: «Ho scelto il coraggio di andare ad amministrare».

Il messaggio è duplice: da un lato la volontà di governare con una maggioranza solida, dall’altro la determinazione a non arretrare di fronte alle critiche interne al campo progressista.

Il progetto, assicura, continua “con determinazione”. Ma la frattura a sinistra apre una domanda politica che accompagnerà le prossime settimane di campagna elettorale: meglio una coalizione identitaria e compatta, o una più larga e potenzialmente più competitiva?

A Marsala, la partita non è solo tra schieramenti. È, prima di tutto, dentro gli schieramenti. E ogni scelta, ora, pesa il doppio.



