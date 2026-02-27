Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
27/02/2026 10:26:00

Patti replica a Rifondazione: “Scelgo il coraggio di governare. L’allargamento è respon...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/patti-replica-a-rifondazione-scelgo-il-coraggio-di-governare-l-allargamento-e-respon-450.jpg

Non si è fatta attendere la replica di Andreana Patti alla decisione del Circolo “E. Berlinguer” del PRC di ritirare il sostegno alla sua candidatura.

 

La candidata sindaca rivendica la scelta dell’allargamento della coalizione come un atto di responsabilità, non come un cedimento politico. «Amministrare significa assumersi responsabilità, costruire maggioranze solide, per trasformare le proposte in atti concreti», afferma Patti, mettendo al centro la necessità di avere numeri e coesione per governare davvero.

 

Il passaggio è chiaro: il tema non è l’identità, ma la capacità di incidere. Patti parla di una coalizione fondata su “contenuti, competenze e valori” e sottolinea di aver coinvolto realtà che condividono principi come trasparenza, legalità, sviluppo sostenibile ed equità sociale. L’allargamento, dunque, viene presentato come un rafforzamento del progetto politico, non come una sua diluizione.

 

C’è anche una nota di rammarico per l’uscita di Rifondazione Comunista. «Credo che le idee di ciascuno possano essere portate avanti dentro una coalizione ampia», dice Patti, ribadendo che il confronto tra posizioni diverse può essere una ricchezza quando l’obiettivo comune è il bene della città.

 

E poi la frase che suona quasi come uno slogan di campagna: «Ho scelto il coraggio di andare ad amministrare».

 

Il messaggio è duplice: da un lato la volontà di governare con una maggioranza solida, dall’altro la determinazione a non arretrare di fronte alle critiche interne al campo progressista.

 

Il progetto, assicura, continua “con determinazione”. Ma la frattura a sinistra apre una domanda politica che accompagnerà le prossime settimane di campagna elettorale: meglio una coalizione identitaria e compatta, o una più larga e potenzialmente più competitiva?

 

A Marsala, la partita non è solo tra schieramenti. È, prima di tutto, dentro gli schieramenti. E ogni scelta, ora, pesa il doppio.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...