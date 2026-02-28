Dalla Regione: mediazione linguistica, contratti Arp, console del Marocco

28/02/2026 18:17:00

Istruzione, stanziati 300 mila euro per progetti di mediazione linguistica. Turano: «Favoriamo inclusione studenti stranieri e rafforziamo dialogo scuola-famiglia»

Il governo Schifani rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e dell’integrazione degli studenti stranieri, destinando un contributo di 300 mila euro per l’attivazione in Sicilia dei servizi di mediazione linguistica e culturale nelle scuole statali di ogni ordine e grado. L’intervento, contenuto in una direttiva dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, in attuazione della legge di Stabilità 2026-2028, interviene per superare le barriere, prevenire situazioni di incomprensione e favorire un dialogo costruttivo tra scuola e famiglie.



I progetti dovranno prevedere il reclutamento di mediatori linguistico-culturali qualificati, iscritti negli appositi albi regionali, per attività di supporto agli studenti stranieri, consulenza ai docenti, traduzione di materiali didattici e facilitazione del dialogo scuola-famiglia. Le istanze dovranno essere inviate entro le 23:59 del 17 marzo esclusivamente tramite Pec dalla posta elettronica istituzionale della scuola all'indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it. Ogni istituzione scolastica potrà presentare un solo progetto e beneficiare di un contributo massimo di 7.500 euro. Le risorse saranno assegnate in ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.



Il provvedimento è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.

«Proseguiamo con determinazione nel percorso di tutela e miglioramento della qualità dei nostri corpi idrici, assicurando stabilità alle attività e continuità alle competenze professionali maturate. La salvaguardia dell’ambiente rappresenta una priorità strategica per il governo regionale». Lo dichiara l'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, che ha appena disposto la proroga al 30 novembre 2026 dei contratti del personale dell'Arpa Sicilia attualmente impegnato nel progetto negli interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici, per l’attuazione della linea di finanziamento del Piano operativo ambiente Fsc 2014-2020, linea di azione 2.3.1.

In riferimento al precedente comunicato su "Qualità delle acque in Sicilia" inviato alle 13.36, si precisa che la data del 31 marzo 2027 è riferita esclusivamente alla proroga dell’accordo di collaborazione tra l’Autorità di bacino della Presidenza della Regione e Arpa Sicilia, nell’ambito del programma Fsc.

«Il Marocco rappresenta un partner naturale per la nostra Isola. Sicilia e Marocco condividono radici storiche profonde e un’identità mediterranea che può diventare il volano per nuove sinergie economiche». Lo ha dichiarato l’assessore regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, Elvira Amata, nel corso dell'incontro di oggi con il Console del Regno del Marocco, Maryem Nassif, nella sede dell’assessorato di via Notarbartolo. «Lavorare insieme significa non solo promuovere le reciproche bellezze paesaggistiche e monumentali, ma anche costruire ponti solidi per uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità», ha aggiunto.

Al centro del colloquio, la volontà comune di avviare un percorso di collaborazione strategica volto a incrementare i flussi turistici e a consolidare i legami culturali tra le due sponde del Mediterraneo.

«La Sicilia vuole essere protagonista nel Mediterraneo. Il dialogo costante con realtà dinamiche come quella del Marocco è fondamentale per proiettare il nostro brand verso nuovi mercati internazionali», ha concluso.

Il Console del Marocco ha espresso apprezzamento per l’accoglienza e per il dinamismo del comparto turistico siciliano, ribadendo l’interesse del proprio Paese a sviluppare iniziative congiunte. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di implementare nuove sinergie nel breve e medio periodo.



