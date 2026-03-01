Sezioni
Economia

» Agroalimentare
01/03/2026

Assovini Sicilia porta le cantine a Valladolid 

  Il cuore pulsante dell’enoturismo mondiale si sposta a Valladolid per la settima edizione di FINE WineTourism Marketplace, l’appuntamento di riferimento per il settore in Europa. Il 3 e 4 marzo 2026, in questo contesto di alto profilo, Assovini Sicilia sarà tra i 140 espositori insieme a tre aziende associate Camporè, Donnafugata e Duca di Salaparuta, pronte a presentare la propria offerta a una platea di oltre 100 top buyer globali.
 

La fiera costituisce un hub strategico per il networking tra cantine, tour operator e professionisti specializzati provenienti dai principali mercati mondiali. Nel corso delle due giornate, l’evento offrirà incontri mirati – con oltre duemila appuntamenti b2b in calendario - conferenze e workshop dedicati ai modelli più innovativi di marketing territoriale e alle best practice dell’enoturismo contemporaneo.
«Il vino siciliano proviene da un mosaico di terroir ineguagliabile e l’enoturismo è la chiave per raccontarlo senza filtri» dichiara Mariangela Cambria, presidente di Assovini Sicilia. «Partecipare a una fiera verticale e pragmatica come FINE Wine Tourism Marketplace ci consente di portare in Spagna la nostra esperienza e di raccontare ai grandi operatori globali la bellezza del nostro territorio e delle nostre aziende».
Visto il successo delle edizioni precedenti, la fiera di Valladolid si conferma essere una grande occasione di visibilità. Per le cantine siciliane, che già vantano un export robusto – con il 45% verso l’Europa e il 31% verso il mercato americano, seguito dall’Asia (16%), dall’Oceania (6%) e dall’Africa (2%) – questa è l'occasione per consolidare le rotte tradizionali e intercettare nuove tendenze di viaggio esperienziale.





