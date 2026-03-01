Grillo ricompone la giunta, il centrodestra si ricompatta su Adamo

01/03/2026 06:00:00

Ha atteso qualche settimana il sindaco Massimo Grillo, qualche chiarimento con Enzo Sturiano, che è stato in maggioranza fino agli inizi di febbraio 2026; poi, a frattura insanabile, ha deciso di proseguire nel suo cammino e ha rimesso in piedi la giunta.

Grillo ha solo preso atto che Sturiano e Stefano Pellegrino non erano più intenzionati a fare parte del percorso amministrativo, dopo essere stati insieme tre anni e mezzo con tre assessori con deleghe di peso e una posizione in Marsala Schola. Ha cercato di non arrivare alla rottura finale e i posti in giunta sono rimasti vuoti in attesa del rientro di Sturiano, così non è stato.

Nella giornata di ieri ha nominato due nuovi assessori: a far parte dell’esecutivo comunale sono Nadia Foderà, architetto, e Manlio Canova, Aeronautica Militare. Le deleghe verranno rimodulate e assegnate successivamente. I due nuovi assessori hanno comunque un’appartenenza politica e civica. Canova è riconducibile a Gianfranco Miccichè e a Nicola Li Causi; di fatto si viene a creare una frattura importante all’interno di Grande Sicilia, che ha già avuto il primo scossone con l’abbandono di Michele Gandolfo, l’unico in grado di poter fare una lista forte. Gandolfo ha lasciato e si è autosospeso dal partito, abbracciando la candidatura della Patti, mentre Canova è stato proprio il nome che Li Causi ha fatto, come diretta espressione di Miccichè. Foderà, invece, è espressione del movimento civico “Vivere la città”.

Il sindaco Grillo quindi rimette in moto la macchina: “Ritengo che i due nuovi assessori siano espressione di un gruppo giovani che parla di programmi e di impegno civico, quello di cui la città ha bisogno. È vero, entrambi entrano mentre siamo in corsa, ma giungono in un rush finale in cui raccoglieranno i frutti di un lungo lavoro svolto a beneficio della comunità, fatto di concretezza, di opere e servizi che la mia Amministrazione ha promesso e mantenuto”.

Pellegrino e Sturiano con la Adamo

Venerdì pomeriggio il capogruppo all’ARS Stefano Pellegrino ha incontrato, insieme al gruppo Sturiano, la candidata sindaca Giulia Adamo. Siglato l’accordo, il centrodestra dunque è unito nel sostegno alla candidata Adamo, che adesso dovrà limare le liste e mettere mano al programma. Le ricorrenti voci di un ritiro di Grillo per convergere sulla Adamo sono completamente infondate, ricorda l’uscente, che non si ritirerà.

Non saranno invece della partita i due assessori Donatella Ingardia e Salvatore Agate, che dopo un confronto con Sturiano hanno ribadito il loro appoggio a Grillo. Anche Massimo Fernandez con molta probabilità resterà accanto al sindaco Grillo.

Ferrantelli: “Mi ricandido”

Il consigliere uscente Pino Ferrantelli, che in giunta è rappresentato da Pino Lombardo, ha ufficialmente aperto la sua campagna elettorale. È ricandidato: “Ho rispetto per i giovani volenterosi che hanno dato prova di serietà e capacità durante questo quinquennio che volge al termine e a loro affidiamo il futuro della nostra città, avendo sempre presente che non c’è futuro senza passato, da qui di nuovo la mia candidatura. Portiamo avanti progetti ambiziosi per incrementare il turismo e a tal proposito sogno un parco archeologico Lylibeo che possa attirare migliaia e migliaia di turisti. Potremmo essere secondi soltanto a Pompei e dare un forte sviluppo ai nostri prodotti agricoli e di serricoltura e promuovere lavoro. Creare strutture ricreative per la terza età e dare valore e vitalità ai più bisognosi e ai diversamente abili. Promuovere le attività artigianali, culturali e sportive per impegnare i nostri ragazzi e tenerli lontani dagli ozi”.

Ferrantelli continua il suo percorso con Grillo: “Vi sono molte cose da fare, proviamoci insieme. Auguri Marsala. Io e il partito (l’UDC) a cui appartengo sosteniamo la candidatura a Sindaco di Massimo Grillo”.

Curatolo: “I partiti hanno fallito”

Leonardo Curatolo, candidato sindaco di Marsala, ha toccato un nervo scoperto: “Perché ci sono tutte queste liste civiche? Fatevi queste domande, voi partiti. Forse, dico forse, avete fallito. Forse non accettate il nuovo, o avete dimenticato la lezione della Prima Repubblica. E parlo di tutti i partiti, senza distinzioni di destra o sinistra. È tempo di un esame di coscienza. Perché questa moda delle liste mascherate da populismo? Forse perché consente di spostarsi seguendo le correnti o la moda del momento?”.

Curatolo chiede rinnovamento: “Non mi riferisco solo all’età. Parlo di mentalità: è fondamentale aprirsi ai giovani e alle nuove idee, invece di rimanere ancorati a tempi che non corrispondono più alla realtà attuale”.

Annullati gli eventi per Patti

A seguito di un lutto che ha colpito la candidata sindaca Andreana Patti, gli eventi di oggi, 1 marzo, sono stati annullati e destinati ad altra data.



