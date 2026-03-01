Sezioni
Cultura

Religioni
01/03/2026

Don Francesco Fiorino alla guida dell'Apostolato del Mare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/don-francesco-fiorino-alla-guida-dell-apostolato-del-mare-450.jpg

 Don Francesco Fiorino, parroco di San Pietro, è stato nominato direttore  Direttore dell’Ufficio diocesano per l’Apostolato del Mare.

 

 

"È un segnale significativo di attenzione verso il mondo marittimo e verso le comunità che vivono di mare, in una città come Mazara del Vallo dove la pesca rappresenta identità, lavoro e responsabilità quotidiana. La nomina di Don Francesco Fiorino rafforza un presidio di ascolto e accompagnamento che può dare continuità, nel tempo, alla vicinanza verso marittimi, pescatori e famiglie", dichiara Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo.

 

"Rivolgo a Don Francesco - conclude Quinci - i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà interpretare questo incarico con equilibrio, spirito di servizio e capacità di dialogo, contribuendo a consolidare relazioni positive tra comunità ecclesiale, realtà del mare e istituzioni.

Il Comune seguirà con attenzione questo percorso, con rispetto e disponibilità alla collaborazione su iniziative che valorizzino la dignità del lavoro e la coesione della nostra comunità".

 









