Buongiorno24 del 2 Marzo 2026

02/03/2026 09:04:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24

Apriamo con due tragedie che hanno colpito duramente la nostra provincia.

A Mazara del Vallo un operaio di 50 anni, Francesco Greco, ha perso la vita mentre stava lavorando in una palazzina di via Favara Scurto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato dal primo piano durante un intervento tecnico. Lascia la moglie e due figli. La Procura dovrà chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. È l’ennesima vittima sul lavoro in Sicilia, in una regione che continua a registrare numeri allarmanti sugli infortuni mortali.

Da Mazara a Salemi, dove ieri sera, in contrada Gorgazzo, un giovane di 35 anni, Alessio Minore, ha perso la vita in un incidente stradale. Viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo dell’illuminazione. La salma è a disposizione della Procura di Marsala. Un’altra comunità che si stringe nel dolore.

Restiamo a Marsala per quanto accaduto allo stadio municipale durante la partita di Eccellenza tra Marsala e Licata. Petardi e oggetti lanciati dagli spalti, intervento delle forze dell’ordine e secondo tempo iniziato con venti minuti di

ritardo. Molte famiglie hanno lasciato l’impianto. La società parla di forzatura dei controlli e si attendono eventuali provvedimenti. Una domenica di sport trasformata in tensione.

Spazio poi alla politica con la nuova giunta varata dal sindaco Massimo Grillo dopo la rottura con Enzo Sturiano e Stefano Pellegrino. Due nuovi assessori e un quadro che si ridefinisce in vista delle amministrative, mentre il centrodestra si compatta attorno alla candidatura di Giulia Adamo.

Ci occuperemo anche della commemorazione a Pantelleria per le sette persone recuperate in mare e dell’interrogazione parlamentare sui Pronto soccorso siciliani che riaccende i riflettori sulle criticità della sanità nell’Isola.

Questi i temi principali di oggi.




