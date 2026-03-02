Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/03/2026 09:04:00

Buongiorno24 del 2 Marzo 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/1772439173-0-.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti del giorno.

 

Apriamo con due tragedie che hanno colpito duramente la nostra provincia.

 

A Mazara del Vallo un operaio di 50 anni, Francesco Greco, ha perso la vita mentre stava lavorando in una palazzina di via Favara Scurto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato dal primo piano durante un intervento tecnico. Lascia la moglie e due figli. La Procura dovrà chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. È l’ennesima vittima sul lavoro in Sicilia, in una regione che continua a registrare numeri allarmanti sugli infortuni mortali.

 

Da Mazara a Salemi, dove ieri sera, in contrada Gorgazzo, un giovane di 35 anni, Alessio Minore, ha perso la vita in un incidente stradale. Viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo dell’illuminazione. La salma è a disposizione della Procura di Marsala. Un’altra comunità che si stringe nel dolore.

 

Restiamo a Marsala per quanto accaduto allo stadio municipale durante la partita di Eccellenza tra Marsala e Licata. Petardi e oggetti lanciati dagli spalti, intervento delle forze dell’ordine e secondo tempo iniziato con venti minuti di 

ritardo. Molte famiglie hanno lasciato l’impianto. La società parla di forzatura dei controlli e si attendono eventuali provvedimenti. Una domenica di sport trasformata in tensione.

 

Spazio poi alla politica con la nuova giunta varata dal sindaco Massimo Grillo dopo la rottura con Enzo Sturiano e Stefano Pellegrino. Due nuovi assessori e un quadro che si ridefinisce in vista delle amministrative, mentre il centrodestra si compatta attorno alla candidatura di Giulia Adamo.

 

Ci occuperemo anche della commemorazione a Pantelleria per le sette persone recuperate in mare e dell’interrogazione parlamentare sui Pronto soccorso siciliani che riaccende i riflettori sulle criticità della sanità nell’Isola.

Questi i temi principali di oggi. Buongiorno24 è il nostro spazio quotidiano per sapere e capire cosa accade nella provincia di Trapani e in Sicilia, con un’informazione chiara, essenziale, ogni mattina in diretta.

 









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...