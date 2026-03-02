Salemi. Scippa un’anziana e la trascina sull’asfalto: arrestato 29enne

02/03/2026 11:25:00

Un violento scippo ai danni di un’anziana di 84 anni si è concluso con l’arresto di un 29enne di Calatafimi Segesta. A eseguire il provvedimento sono stati i Carabinieri della Stazione di Salemi.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane, a bordo di un ciclomotore, avrebbe strappato la borsa che la donna portava al braccio, trascinandola e facendola cadere rovinosamente sull’asfalto prima di fuggire.

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e sono intervenuti per soccorrere l’anziana. I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno affidato la donna alle cure dei sanitari e avviato immediatamente le ricerche dell’autore.

Le indagini, supportate anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso prima di individuare il ciclomotore utilizzato per il colpo e poi di risalire all’identità del presunto responsabile.

Il 29enne, che si trovava già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, è stato raggiunto da un’ordinanza di sospensione emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani ed è stato condotto in carcere.

L’accusa nei suoi confronti è di rapina aggravata.



