Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/03/2026 11:25:00

Salemi. Scippa un’anziana e la trascina sull’asfalto: arrestato 29enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/1772447271-0-salemi-scippa-un-anziana-e-la-trascina-sull-asfalto-arrestato-29enne.jpg

Un violento scippo ai danni di un’anziana di 84 anni si è concluso con l’arresto di un 29enne di Calatafimi Segesta. A eseguire il provvedimento sono stati i Carabinieri della Stazione di Salemi.

 

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane, a bordo di un ciclomotore, avrebbe strappato la borsa che la donna portava al braccio, trascinandola e facendola cadere rovinosamente sull’asfalto prima di fuggire.

 

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e sono intervenuti per soccorrere l’anziana. I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno affidato la donna alle cure dei sanitari e avviato immediatamente le ricerche dell’autore.

 

Le indagini, supportate anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso prima di individuare il ciclomotore utilizzato per il colpo e poi di risalire all’identità del presunto responsabile.

Il 29enne, che si trovava già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, è stato raggiunto da un’ordinanza di sospensione emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani ed è stato condotto in carcere.

L’accusa nei suoi confronti è di rapina aggravata.









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...