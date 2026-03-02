“Da che parte stai?”: Pietro Grasso ed Emiliano Pagani a Trapani per Comix in the Library

02/03/2026 12:02:00

Una domanda semplice, ma decisiva: “Da che parte stai?”. È il titolo della graphic novel dedicata alla vita di Pietro Grasso, già Procuratore Nazionale Antimafia, giudice al maxiprocesso a Cosa Nostra e Presidente del Senato della Repubblica. Un racconto che attraversa passaggi cruciali della storia italiana, segnati da scelte nette e responsabilità istituzionali.

La rassegna “Comix in the Library”, promossa da Nerd Attack ETS e dalla Biblioteca Fardelliana, porta questa storia a Trapani con un doppio appuntamento che coinvolge cittadini e studenti, creando uno spazio di dialogo diretto con lo stesso Grasso e con lo sceneggiatore Emiliano Pagani.

L’incontro pubblico alla Fardelliana

Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 marzo alle ore 17.30 alla Biblioteca Fardelliana di Trapani. L’incontro, aperto alla cittadinanza, approfondirà la nascita e il senso della graphic novel “Da che parte stai?”, edita da Tunué.

Il volume nasce da un lavoro corale che ha visto il coinvolgimento di Alessio Pasquini, che ha collaborato al soggetto, e del disegnatore Loris De Marco, autore delle tavole. Scrittura e illustrazione si intrecciano per trasformare una vicenda personale in una narrazione civile collettiva: la storia di un uomo delle istituzioni raccontata attraverso il linguaggio del fumetto.

Il dialogo con le scuole

La rassegna proseguirà venerdì 6 marzo con due incontri dedicati agli studenti: alle 9.00 all’Istituto Comprensivo “Nunzio Nasi” di Trapani e alle 11.30 all’Istituto Comprensivo “E. Pertini”.

Momenti pensati per avvicinare le nuove generazioni a temi complessi come legalità, responsabilità e scelta, utilizzando un linguaggio accessibile e diretto. Il fumetto diventa così ponte tra memoria e futuro, tra racconto e coscienza civica.

Il fumetto come spazio di riflessione

Con l’appuntamento dedicato a Pietro Grasso ed Emiliano Pagani, “Comix in the Library” conferma la propria vocazione: portare il fumetto nei luoghi in cui nascono le domande importanti. Non solo intrattenimento, ma strumento di partecipazione e crescita collettiva.

Il progetto, vincitore del bando europeo The Europe Challenge, rafforza il ruolo della Biblioteca Fardelliana come spazio vivo e contemporaneo, capace di dialogare con i linguaggi del presente e di mettere al centro le nuove generazioni.

La domanda resta aperta. E non riguarda solo chi sale su un palco. Riguarda tutti. Da che parte stai?



