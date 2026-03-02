Sezioni
Cultura
02/03/2026 12:23:00

Marsala, workshop sulla Public history: come raccontare la storia della città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/1772449971-0-marsala-workshop-sulla-public-history-come-raccontare-la-storia-della-citta.jpg

Venerdì 6 marzo alle ore 15.30, nella sala conferenze “Enzo Genna” del Complesso San Pietro di Marsala, si terrà il workshop dal titolo “La storia è tra di noi: percorsi di condivisione della conoscenza scientifica”. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e affronta il tema della Public history, della divulgazione scientifica e della tutela dei siti storico-culturali del territorio.

L’evento, promosso dall’Università degli Studi di Palermo, si realizza in partenariato con il Comune di Marsala, il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala e il Liceo “Pascasino – Giovanni XXIII”. Si tratta del momento inaugurale del corso di formazione rivolto all’intero corpo docente del liceo, in programma da marzo a maggio 2026.

Il percorso formativo affronterà tematiche trasversali: dagli aspetti storico-archeologici alla comunicazione dei beni culturali, dagli strumenti digitali alle indagini diagnostiche, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nella narrazione e nella valorizzazione del patrimonio locale, dal periodo greco-romano fino all’età contemporanea.

Dopo i saluti istituzionali, il workshop entrerà nel vivo con gli interventi di Roberto Sammartano (Università di Palermo) su Public history ed educazione al patrimonio; Marta Brunelli (Università di Macerata) sul rapporto tra reperto archeologico e apprendimento interdisciplinare; Maria Grazia Griffo (Parco di Lilibeo) sulla storia del Parco e la tutela dei luoghi; Aurelio Burgio e Giovanni Polizzi (UniPa) sulla gestione dei dati e i sistemi informativi geografici (GIS) online; Leonarda Fazio (UniPa) sulla comunicazione per i beni culturali.

L’incontro potrà essere seguito anche da remoto tramite Microsoft Teams al link:
https://teams.microsoft.com/meet/3133438282442?p=rrIdDvSre8aIKEOp8S
Meeting ID: 313 343 828 244 2 – Passcode: Le3i8FG7.

 









