Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
02/03/2026 10:00:00

Erice: strade dissestate a Casa Santa, Maltese: "Servono tempi certi per gli interventi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/erice-strade-dissestate-a-casa-santa-maltese-servono-tempi-certi-per-gli-interventi-450.jpg

Le strade di Casa Santa restano in condizioni critiche e gli interventi di rifacimento slittano a dopo la posa della fibra ottica. A intervenire è il consigliere comunale Maltese, che rende nota la risposta ricevuta dal vicesindaco del Comune di Erice sulla manutenzione viaria nella frazione.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, i lavori di ripristino e rifacimento del manto stradale saranno programmati solo al termine degli interventi per la fibra. Una scelta ritenuta tecnicamente comprensibile, per evitare di asfaltare prima di nuovi scavi, ma che – sottolinea Maltese – “non può tradursi in un’attesa indefinita per i cittadini”.

 

Il consigliere punta l’attenzione sulle condizioni di alcune arterie particolarmente trafficate: via Firenze, via Sicilia, via Cosenza e via Manzoni. “Versano in condizioni critiche e richiedono attenzione”, afferma, evidenziando buche e avvallamenti che incidono sulla sicurezza stradale.

Da qui la richiesta di rendere pubblico un cronoprogramma preciso, con tempi certi e risorse già individuate. “La programmazione è fondamentale – dichiara Maltese – ma altrettanto fondamentale è dare risposte concrete alla comunità”.  “Casa Santa merita strade sicure e decorose – conclude il consigliere – continuerò a sollecitare l’Amministrazione affinché dalle parole si passi ai fatti”.









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...