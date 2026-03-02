Erice: strade dissestate a Casa Santa, Maltese: "Servono tempi certi per gli interventi"

02/03/2026 10:00:00

Le strade di Casa Santa restano in condizioni critiche e gli interventi di rifacimento slittano a dopo la posa della fibra ottica. A intervenire è il consigliere comunale Maltese, che rende nota la risposta ricevuta dal vicesindaco del Comune di Erice sulla manutenzione viaria nella frazione.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, i lavori di ripristino e rifacimento del manto stradale saranno programmati solo al termine degli interventi per la fibra. Una scelta ritenuta tecnicamente comprensibile, per evitare di asfaltare prima di nuovi scavi, ma che – sottolinea Maltese – “non può tradursi in un’attesa indefinita per i cittadini”.

Il consigliere punta l’attenzione sulle condizioni di alcune arterie particolarmente trafficate: via Firenze, via Sicilia, via Cosenza e via Manzoni. “Versano in condizioni critiche e richiedono attenzione”, afferma, evidenziando buche e avvallamenti che incidono sulla sicurezza stradale.

Da qui la richiesta di rendere pubblico un cronoprogramma preciso, con tempi certi e risorse già individuate. “La programmazione è fondamentale – dichiara Maltese – ma altrettanto fondamentale è dare risposte concrete alla comunità”. “Casa Santa merita strade sicure e decorose – conclude il consigliere – continuerò a sollecitare l’Amministrazione affinché dalle parole si passi ai fatti”.



