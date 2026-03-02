Sezioni
Politica
02/03/2026 09:00:00

Arcigay Trapani cambia guida: Enrica Valenza nuova presidente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-03-2026/arcigay-trapani-cambia-guida-enrica-valenza-nuova-presidente-450.jpg

Arcigay Trapani volta pagina. L’associazione che si occupa dei diritti della comunità LGBTQIA+ ha rinnovato il Consiglio Direttivo e riparte con una nuova squadra.


A guidare l’associazione sarà Enrica Valenza, eletta presidente durante l’assemblea dei soci del 19 febbraio. 

 

Con lei nel direttivo: Angelo Cassisa (vicepresidente e responsabile stampa), Paolo Gabriele Mercurio (tesoriere), Federico Francesco Marino (segretario) e Giuseppe Barretta (delegato nazionale).


«Vogliamo rafforzare la comunità già esistente e fare in modo che nessun* si senta esclus* – afferma la presidente Valenza –. L’obiettivo è costruire una Trapani più giusta e accogliente, aprendo nuovi spazi di confronto e attivismo».


Il vicepresidente Cassisa aggiunge: «Arcigay Trapani è un presidio di ascolto e supporto. Lavoreremo per coinvolgere più giovani e promuovere una cultura del rispetto».


Tra le priorità annunciate: potenziare gli sportelli di ascolto, collaborare con scuole e associazioni, organizzare eventi culturali e rafforzare la presenza pubblica dell’associazione.


Arcigay Trapani conferma così il proprio ruolo come punto di riferimento per chi crede nei diritti civili e nell’uguaglianza.


Email: trapani@arcigay.it
Instagram: @arcigay_trapani_shoruq
Facebook: Arcigay Trapani Shorùq LGBTQIA+ Tp









