Arcigay Trapani cambia guida: Enrica Valenza nuova presidente

Arcigay Trapani volta pagina. L’associazione che si occupa dei diritti della comunità LGBTQIA+ ha rinnovato il Consiglio Direttivo e riparte con una nuova squadra.
A guidare l’associazione sarà Enrica Valenza, eletta presidente durante l’assemblea dei soci del 19 febbraio.
Con lei nel direttivo: Angelo Cassisa (vicepresidente e responsabile stampa), Paolo Gabriele Mercurio (tesoriere), Federico Francesco Marino (segretario) e Giuseppe Barretta (delegato nazionale).
«Vogliamo rafforzare la comunità già esistente e fare in modo che nessun* si senta esclus* – afferma la presidente Valenza –. L’obiettivo è costruire una Trapani più giusta e accogliente, aprendo nuovi spazi di confronto e attivismo».
Il vicepresidente Cassisa aggiunge: «Arcigay Trapani è un presidio di ascolto e supporto. Lavoreremo per coinvolgere più giovani e promuovere una cultura del rispetto».
Tra le priorità annunciate: potenziare gli sportelli di ascolto, collaborare con scuole e associazioni, organizzare eventi culturali e rafforzare la presenza pubblica dell’associazione.
Arcigay Trapani conferma così il proprio ruolo come punto di riferimento per chi crede nei diritti civili e nell’uguaglianza.
Email: trapani@arcigay.it
Instagram: @arcigay_trapani_shoruq
Facebook: Arcigay Trapani Shorùq LGBTQIA+ Tp